La mediática separación de Piqué y Shakira sigue coleando… y lo que queda. La pareja puso fin a su relación tras doce años de amor y dos hijos en común, y conforme pasan las semanas se van desvelando algunos detalles de la sonada ruptura, cuyo motivo habría sido la vida noctura del jugador del Barcelona y una o varias supuestas infidelidades.

El programa Socialité ha ido más allá sacando a la luz los presuntos métodos que utilizaba el zaguero azulgrana para que Shakira no se enterara de esas salidas nocturnas y que no descubriera sus deslices. Según cuenta el espacio de Mediaset, Piqué desarrolló su infidelidad en un bar llamado La Traviesa, al que acudía en la clandestinidad para no ser captado por los paparazzis en esas fiestas a las que acudía en su mayoría con su compañero Riqui Puig.

Los métidos de Piqué

Al parecer, Piqué llegaba siempre en taxi y entraba por una puerta lateral del bar, mientras la mujer con la que le fue infiel a Shakira ingresaba por la puerta principal. Dentro, se juntaban en un reservado rodeado de cortinas rojas en el que sólo entraban a quien él daba el visto bueno, y sin teléfonos móviles para que nadie pudiera grabar ni fotografiar nada de lo que allí pasaba.

«Sobre las fiestas de Piqué, a ver… Yo llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace… Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig. Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada. Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo gasta 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias», aseguró el paparazzi Jordi Martín en el mismo programa.