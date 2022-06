La separación entre Shakira y Gerard Piqué vive este jueves un nuevo episodio. Las últimas informaciones apuntaban a que el futbolista estaría saliendo con una joven rubia de 22 años, cuyo nombre empieza por C. Las nuevas noticias no tiene que ver con la cantante sino más bien con la nueva pareja del jugador del Barcelona. Al parecer, el central habría sido visto en compañía de su nueva amiga.

Desde que se conoció la supuesta infidelidad de Piqué que provocó su separación de la madre de sus dos hijos, Sasha y Milan, no han parado de salir informaciones sobre la posible identidad de la nueva amiga del central azulgrana. Los medios que publicaron la noticia aseguraban que se trata de «una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos».

Cuando se desveló que la chica trabajaba de camarera en una discoteca de la calle Tuset de Barcelona, la joven cuyo nombre empieza por C dejó de ir al local e incluso habría dejado su trabajo allí. Con todo este revuelo, la amiga del central se desactivó las redes sociales, no quería saber nada del asunto. Ahora ha vuelto pero no ha publicado ninguna fotografía.

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez han desvelado en su podcast Mamarazzis de El Periódico que «Piqué y su amiga especial fueron vistos en actitud cómplice y cariñosa la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana». Ambas afirman que fueron vistos en torno a la 1 de la madrugrada en el coche del jugador.

Piqué quiere protegerla

No se conocen apenas detalles sobre la amiga del futbolista del Barcelona. Tan sólo se sabe la inicial del nombre de la joven y eso es debido a que, tal y como cuentan las citadas periodistas, el entorno de Gerard Piqué y el propio futbolista quieren protegerla.

«Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos», comentaban Vázquez y Fa en su podcast.