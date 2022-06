Así sería la mujer con la que Piqué habría sido infiel a Shakira: salen a la luz nuevos detalles

Días convulsos en el seno de la familia que forman Gerard Piqué y Shakira. Los rumores de crisis crecen por momentos. Ambos forman una de las parejas más famosas del mundo desde hace casi 12 años, cuando se conocieron en el Mundial de Sudáfrica de 2010 e iniciaron un romance. Sin embargo, todo apunta a una crisis que podría no tener solución. “Los rumores de que la cosa no va bien entre ellos circulan desde hace tiempo. El domingo me llega la noticia de que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar”, asegura Laura Fa en su podcast.

Varias informaciones cuentan que el defensa y la cantante están más distanciados que nunca. Fue El Periódico el medio que informó sobre la nueva vida de Piqué, que pasa y para mucho más por un piso que tiene en el centro de Barcelona y sale de fiesta habitualmente con Riqui Puig y su grupo de amigos. Ahora, la revista Cuore ha aportado más detalles sobre esa crisis y la supuesta infidelidad del futbolista a la cantante.

Ese presunto desliz de Piqué habría sido con una «una joven rubia de unos 20 años, que está estudiando y trabaja como azafata de eventos». Y salen a la luz más detalles de esa nueva vida de soltero del zaguero azulgrana: «Acumula varias salidas a locales de ocio nocturno, como las discotecas Bling Bling y Patrón, a las que acude a los reservados junto con su compañero en el conjunto culé, el centrocampista Riqui Puig».

Hasta el momento, ni Piqué ni Shakira se han pronunciado al respecto en sus redes sociales. De hecho, no aparecen juntos desde el pasado 13 de marzo, y Shakira recientemente ha viajado tanto a Ibiza (con sus hijos) como a Cannes para acudir al festival de cine sola, sin la compañía del empresario y futbolista.