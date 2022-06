Los rumores de crisis entre Shakira y Piqué crecen por momentos. Ambos forman una de las parejas más famosas del mundo desde hace casi 12 años, cuando se conocieron en el Mundial de Sudáfrica de 2010 e iniciaron un romance que acabó siendo una familia, pues tienen dos hijos en común. Sin embargo, todo apunta a que pasan por uno de sus peores momentos desde entonces.

Varias informaciones aseguran que el defensa y la cantante están más distanciados que nunca. Y la que ha ido más allá ha sido Laura Fa en su podcast Mamarazzis, asegurando que la causa de la separación entre ambos no es otra que una infidelidad del futbolista del Barça a la artista colombiana. “Los rumores de que la cosa no va bien entre ellos circulan desde hace tiempo. El domingo me llega la noticia de que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar”, asegura Laura Fa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

“Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia. Igual queda en nada, pero ha pasado. Va desbocado de fiesta”, añadía la presentadora en el podcast de El Periódico, donde este miércoles diero pistas e indicios de esa grave crisis. El futbolista y empresario habría vuelto a frecuentar más de lo normal un piso que tiene en calle Muntaner, y también apuntan que está más activo que de costumbre en lo que se refiere a fiestas y salidas nocturnas con Riqui Puig y su grupo de amigos.

Todo ello molesta a Shakira, que por ejemplo acudió hace unas semanas al Festival de Cannes y lo hizo sola. Muchas personalidades fueron en pareja, como ocurrión con Achraf y Hiba Abouk, pero Shakira fue sin acompañante pese a que Piqué ya había terminado la temporada. Además, desde el pasado 13 de marzo no hay ninguna publicación juntos en redes sociales, otra pista más del distanciamiento.

Y si en su día Shakira dedicó una canción de amor al defensa, ahora muchos creen que su single Te felicito también se refiere a Piqué, pero por esta supuesta crisis entre ellos: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”.

“Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas”, sigue la canción.