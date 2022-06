Shakira y Gerard Piqué forman una de las parejas más famosas del mundo desde hace casi 12 años. Y es que ambos se conocieron en el Mundial de Sudáfrica de 2010, cuando iniciaron un romance. Tienen dos hijos en común, los pequeños Milan y Sasha, y su historia parecía más que consolidada, pero en las últimas semanas crecen los rumores de crisis en torno a la pareja.

Varias informaciones aseguran que el defensa y la cantante están más distanciados que nunca desde que iniciaron su historia de amor. El futbolista y empresario habría vuelto a frecuentar más de lo normal un piso que tiene en calle Muntaner, y también apuntan que está más activo que de costumbre en lo que se refiere a fiestas y salidas nocturnas con Riqui Puig y su grupo de amigos, tal y como señala El Periódico.

“La idea del matrimonio me espanta”, contó Shakira en una entrevista hace varios meses, explicando esa decisión de no pasar por el altar pese a llevaar tantos años juntos y haber formado una familia: “Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible, dependiendo de su comportamiento”.

Y es que según dicen algunas fuentes a la colombiana no le ha gustado el comportamiento de Piqué últimamente. Un ejemplo puede ser lo ocurrido en Cannes. Muchas personalidades acuden al festival en pareja, como ocurrión con Achraf y Hiba Abouk, pero Shakira fue sola pese a que la temporada ya había terminado.

«Solo con un beso, lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos!», escribió también en una publicación junto a sus hijos la cantante recientemente. Curioso es también que su último con Piqué de por medio data del 13 de marzo, cuando le felicitó por sus 600 partidos como profesional. Desde entonces, muchas fotos y vídeos en donde se puede ver a Shakira sola o en otras compañías.

Y si en su día le dedicó una canción de amor al futbolista, ahora muchos creen que su single Te felicito también se refiere a Piqué, pero por esta supuesta crisis entre ellos: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”.

“Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas”, sigue la canción.