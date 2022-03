Shakira y Gerard Piqué forman una de las parejas más famosas del mundo desde hace casi 12 años. Y es que ambos se conocieron en el Mundial de Sudáfrica de 2010, cuando iniciaron un romance ahora más que consolidado. De hecho, tienen dos hijos en común, los pequeños Milan y Sasha, con los que no paran de vivir buenos momentos en familia.

La cantante colombiana acabó mudándose a Barcelona, donde llevan instalados muchos años y han formado una bonita familia. Sin embargo, hay una duda que tiene mucha gente y que le preguntaron a Shakira recientemente en una entrevistsa. ¿Por qué no se han casado todavía y no hay planes de que lo hagan?

La colombiana por fin se ha pronunciado al respecto en el podcast de Holly H y Georgina Revell, confesando y desvelando el verdadero motivo por el que no han sonado las campanas de boda aún: «La idea del matrimonio me espanta. Prefiero seguir siendo su chica a que me vea como su esposa. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento».

En alguna ocasión, han confesado no ser una pareja tradicional como tal, pero que aun así «nos repartimos las tareas. Los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo», explicaba en una entrevista para el suplemento argentino Viva. Una Shakira que cada vez ve más cerca el momento de la retirada de Gerard Piqué, algo que puede cambiar bastante su vida y su día a día, pues tendrán mucho más tiempo libre para disfrutar de la familia, viajar, etc.