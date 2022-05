Gerard Piqué nunca ha ocultado que le encanta meterse en todos los jardines y charcos que van brotando a su paso. Jamás esquiva una polémica y cuando los micrófonos de los medios de comunicación no le alcanzan, suele acudir a los redes sociales, donde es un usuario muy activo, para defender sus ideas y confrontar públicamente con cualquier adversario. Ahora, él mismo ha reconocido que polemizar es una necesidad que debe saciar periódicamente

«Es adrenalina, lo necesito. Cuando me aburro, entro en Twitter, quiero mover algo y provoco a dos o tres periodistas e interactúo con ellos. Me divierte. A veces me ha traído problemas, pero nunca me he arrepentido», ha reconocido Piqué, que ahora tendrá más tiempo libre que nunca para hacerlo, ya que está en dique seco por una lesión y podría no volver a jugar esta temporada.

Estas declaraciones al diario francés L’Equipe reafirman el gusto del jugador del Barcelona por ocupar de forma permanente el ojo del huracán. Hasta su propio entrenador, Xavi Hernández, ya dijo recientemente que se trata de una «droga» para Piqué. Este sábado, el Barcelona disputará un duelo clave contra el Betis en Sevilla y a buen seguro que el central lo verá con el teléfono móvil en la mano, preparado para discutir en redes sociales con quien haga falta.