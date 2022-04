Xavi Hernández compareció en sala de prensa este miércoles en la previa del encuentro entre la Real Sociedad y Barcelona, correspondiente con la jornada 33 de la Liga Santander. El entrenador egarense, sin apenas tiempo para digerir el jarro de agua fría que supuso la eliminación de Europa y el fiasco en el Camp Nou ante el Cádiz, valoró la visita a Anoeta ante unos txuri-urdin que llegan en dinámica y en la pelea por acceder a los puestos europeos. Sólo les separan cinco puntos en la clasificación.

Real Sociedad

«Es un rival diferente a lo que nos hemos encontrado con el Cádiz o el Eintracht. El Levante fue más valiente. Son un ejemplo para nosotros, será un rival difícil y complicado. Intentaremos tener nuestras armas y afrontar la presión alta. Será un partido atractivo para los aficionados. Se ha acabado el enfado, vuelve a haber la ilusión y las ganas de hacer las cosas bien. Hemos entrado en una dinámica negativa pero hay que salir ya. Es un rival directo para la Champions. Será difícil pero depende de nosotros mismos».

Bajón del equipo

«Depende del partido. El día de Levante estuvimos bastante bien. Hicimos un partido para ganarlo. La eliminatoria ante el Eintracht no fue buena: no hicimos un juego fluido, no supimos parar sus contras… El día del Cádiz creo que es mental, era un partido para ganarlo bien. No se puede decir que hay un motivo concreto: futbolístico, anímico… Volvemos a tener urgencias. Nos ilusionamos con la Liga y es casi imposible. Hay que centrarse en intentar conseguir la segunda plaza».

La polémica con Piqué

«Tema extradeportivo. Él es así, muy extrovertido, le gusta estar en boca de la gente. En este sentido somos antagonistas. Yo soy más diplomático. Ya lo conozco. Si le viera con falta de concentración, le avisaría, pero creo que esto es una droga para él, es adrenalina. Lo conozco bien, nos ha dado un rendimiento brutal los últimos tiempos y lo hemos echado de menos».

Charla al equipo

«Bronca no, pero decir las cosas como son sí. Y si hay que enseñar un vídeo y mostrar cómo no compites y el Cádiz compite mejor que tú es una evidencia. Hay que tener más fe y más deseo de cara a puerta. Muchos centros, ocasiones claras… Se tenía que ganar y fue un error por parte nuestra. Por fe y por deseo no nos pueden ganar. No fue una bronca, se habla y ya está».

Ilusión

«Dándolo todo, jugando bien. Intentando quedar segundos. No pasamos por el mejor momento de la historia ni futbolístico, ni social, ni económico y es la realidad. Hay que volver a ilusionar y enganchar a la gente. Lo hemos conseguido, buenos partidos contra rivales grandes, y hay que volver a hacerlo. Vamos a hacer un reset y dar lo máximo posible. Acabar con las mejores sensaciones y recuperar el juego, la dinámica y alegría que teníamos hace dos o tres partidos».

Piqué en Twitch

«No me molestó para nada. Me molesta que no estén centrados en el trabajo, que no den el 100%, que no siguieran las normas. Conozco muy bien a Gerard, es muy inteligente, sé manejarlo y creo que hasta le va bien, lo necesita. Estos estímulos. No tengo ningún problema con él».

Arbitrajes

«De los árbitros, confío en la honestidad de los árbitros, lo quieren hacer de la mejor manera posible, ellos también sufren por hacerlo bien. Tienen la honestidad de hacerlo bien, no me preocupa para nada. Ni saldremos beneficiados ni saldremos perjudicados. Es una balanza. Un día te puedes sentir de una manera y otro de otra, pero al final la balanza se pone en el mismo rasero para todos los equipos, quiero pensar eso».

La nueva realidad

«El equipo está a punto de jugar otra final contra la Real que es un rival directo. Es nuestra realidad. Hace dos o tres semanas nos ilusionamos con poder competir la Liga, ahora nos queda muy lejos. Ahora la realidad es competir por el segundo puesto. No estamos tan mal como en noviembre pero hay que mejorar pensando en el presente. Mañana es un partido de seis puntos. Dejaríamos a un rival tocado y es el objetivo principal. Desde que llegué cuando me fichan era la temporada que viene estar en el bombo de Champions. A partir de ahí todo lo que viniera… pero no ha venido nada. Es nuestra realidad. Tenemos que mejorar todos a partir de ya».

El parón

«Lo que me preocupa es entrar en Champions la temporada que viene. El día del Sevilla hicimos un gran partido, el del Levante también, La eliminatoria del Eintracht fue mala, una decepción. Es nuestra realidad. Mañana quizás nos sale la mejor versión o la peor, intentaremos que la buena. Vamos a ver cuál es nuestra realidad dentro de siete partidos».

Los jugadores y el bajón

«Les dije unos motivos y ellos me dieron la razón de lo del bajón. No tengo un liderazgo dictatorial, se trata de hablar las cosas y buscar mejoras. Ellos eran conscientes, lo vieron en el vídeo. Falta competir mejor. Saben que son finales. Hay que jugar mejor, competir mejor, mostrar deseo. Y la realidad no es fácil porque no estamos compitiendo por un título. Son jugadores que han ganado muchas cosas y es normal que cueste ilusionarse, pero es nuestra realidad».

Rubiales y Piqué

«Es muy difícil. Mi opinión no va a cambiar nada. Hay dos personas implicadas, una hizo un Twitch y Rubiales está haciendo una rueda de prensa. Las preguntas son para ellos. Conozco bien a Rubiales, es noble, mira por el bien de todos. Me he enfrentado como jugador, estuvo en la AFE, nos ayudó. Confío en la honestidad de Rubiales. Ellos tienen que dar las explicaciones. Teniendo buena relación con ambas creo que miran por el bien de la mayoría».

Sin títulos

«Me siento mal como entrenador. Me gusta ganar títulos, pero es nuestra realidad. Lo sabíamos cuando fichamos. Incluso siendo de las personas más positivas del mundo, tengo que afrontar esta realidad. Hemos ganado partidos contra grandes equipos, en Nápoles, Villarreal…llevando poco tiempo. En ello hay que incidir. Hemos ganado a grandes de este país, Madrid, Sevilla, Atlético. En Liga hemos hecho una racha muy buena. Hay que seguir creyendo en esto. Soy muy cabezón y positivo. Forma parte del mundo del entrenador. Seguir creyendo».

Alves y Dest, tocados

«Dest contra el Cádiz hizo un gran partido. Ambos vienen con molestias. Dani no juega ante el Cádiz porque se torció el tobillo ante el Levante y abandona el entrenamiento. Le pido que esté en la lista. Sergiño también tiene molestias, pero también está dando el callo. Tenemos muchos jugadores con molestias».

Cambio de sistema

«Hicimos un cambio de sistema, pasamos del 4-3-3 al 3-4-3, Ferran no era un punta. No era un cambio a la desesperada. Estaba trabajado».

Pedri

«Dice todo la estadística. Pedri es un jugador vital, uno de los centrocampistas del mundo que entiende mejor nuestra idea de juego con 19 años. Es una baja importantísima, jugadores muy importantes para el grupo cuya baja se resiente».

Messi

«El club trabaja de cara al futuro, pero nos ocupa tanto el presente que estoy pensando en la Real. Esperamos que no se repitan cosas así y el club pueda poder inscribir a todo lo que queramos».

Eric de pivote

«No lo hemos probado de pivote. Sólo era una idea que tuvimos un día, una emergencia».

Cosas a mejorar

«A lo mejor hay momentos en que pensamos que lo vamos a tener fácil y no es así. Nos faltó el deseo y la fe. El juego fue bueno, pero adelantarse ante estos equipos te cambia la vida y el partido».

¿Faltaron ganas?

«Quizás lo vemos fácil. Nos pensamos que generaremos mucho y ganaremos sin trabajar mucho. Nos faltó deseo, fe, ante el Cádiz. No el juego, creo que fue un buen partido. Adelantarte en el marcador ante estos equipos te cambia la vida. Hay que intentar adelantarse siempre».