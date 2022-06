La ruptura entre Piqué y Shakira sigue copando portadas de todo el mundo y el último bombazo tiene relación con el método con el método utilizado por la colombiana para descubrir la presunta infidelidad del futbolista del Barcelona. Y es que todo apunta a que la cantante habría contratado una agencia de detectives para pillar al futbolista con las manos en la masa. La historia tiene su miga.

La separación de Gerard Piqué y Shakira ha sido unas noticias del año y poco a poco se van conociendo más detalles sobre la ruptura. En su día se informó que el jugador estaba viviendo en su piso de soltero y también se ha especulado con una posible infidelidad del futbolista como principal motivo de la separación.

Esto parece que estaba en la cabeza de Shakira, que habría contratado una agencia de detectives para espirar al futbolista y pillarlo con las manos en la masa. Según informó el programa El gordo y la flaca de Univisión, la artista habría contactado el servicio de esta empresa para descubrir el engaño del juagdor… que según como ha acabado todo se podría haber producido.

Shakira tiene todas las imágenes

Como informó este programa, Shakira tendría todas las imágenes de la supuesta infidelidad de Gerard Piqué. Es más, tendría estas fotos en las que aparece el jugador en situaciones comprometedoras para otra mujer. La artista colombiana habría pagado por ellas y parece ser que estas nunca verán la luz. Este espacio también informó que los mismos detectives habrían filtrado la información a la prensa.

«Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es… Tiene 22 años y me dicen que es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué», informó el paparazzi Jordi Martín en el mismo programa.