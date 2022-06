Nuevo capítulo del culebrón Piqué-Shakira: primera foto con otra mujer, la familia de la cantante…

La separación entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando mucho que hablar. La cantante colombiana confirmó semanas atrás la ruptura, pero desde entonces no han parado de surgir nuevos rumores e informaciones sobre las posibles causas y también acerca de la que podría ser la tercera persona, la nueva ilusión del central del Barcelona.

Sin embargo, trastoca que haya salido a la luz una fotografía de Piqué de fiesta en Estocolmo con una mujer rubia que no sería su amante. Se trata de la primera imagen del jugador con una mujer desde que se confirmara su separación, y aunque nadie sabe quién es la chica, parece que no se trata de la joven con la que el zaguero había tonteado en Barcelona semanas atrás cuyo nombre empieza por C.

Pillamos a Gerard Piqué disfrutando de su vida de soltero con una chica que no es C.C #Socialité572 pic.twitter.com/USg7QqJE7O — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 19, 2022



Después del viaje a Suecia por motivos de trabajo, Piqué asistió a una fiesta multitudinaria a la que acudieron famosos como Alicia Keys, Naomi Campbell y demás celebrities. Lo que está claro es que el futbolista del Barcelona sigue disfrutando de su soltería… y alejado de los terrenos de juego, aunque quiere seguir en el Barcelona y demostrar que todo esto no va a afectar a su rendimiento sobre el césped.

Por otro lado, la familia de Shakira ha entrado en escena en el sonado culebrón denunciado pintadas en la casa de Barcelona en la que la cantante vivía con Piqué. Al parecer, el domicilio familiar de la cantante y el futbolista amaneció con unos grafitis en la carretera en los que se podía leer una serie de frases en inglés. «Te quiero mujer bonita» «vengo aquí por ti, mi amor» y «estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte» fueron algunos de los mensajes escritos en el suelo.