Salen a la luz los contratos de Neymar y Messi en el PSG

Tras salir este pasado domingo a la luz el megacontrato que firmó Kylian Mbappé para renovar su contrato con el Paris Saint Germain, ahora le ha tocado el turno a los otros dos astros del conjunto parisino, Leo Messi y Neymar Jr. En medio de disputas internas en el vestuario del PSG, se dan a conocer lo que perciben las tres mega estrellas que conviven en él y que parecen chocar sobre el verde. Como era de esperar sus contratos también les hacen aparecer en el Top 10 del fútbol europeo pero están muy lejos del delantero francés.

Han visto a la luz algunos conceptos y pormenores de los contratos del brasileño y el argentino con el PSG. En concreto el del primero sorprende. Neymar llegó en 2017 al Parque de los Príncipes tras desembolsar al Barça 222 millones de euros. En aquel entonces firmó un contrato largo, por cinco temporadas, a cambio de 36 millones de euros por cada una de ellas, algo que le unía al club hasta 2022.

Pero en 2021 renovó aquel contrato y hace pocos meses fue ampliado de forma unilateral por Neymar hasta 2027, llevando a cabo una pequeña reducción salarial que le coloca por debajo de esos 36 kilos por curso, cantidad que no se ha especificado tras la filtración.

Por otro lado se encuentra Leo Messi. El argentino llegó libre en 2021 a París pero, pese a lo que se pudo publicar, éste no recibió ninguna prima de fichaje al llegar al Parque de los Príncipes. Su contrato está por encima de lo que percibe su amigo Neymar, llegando hasta los 41 millones netos por temporada. Además, cabe destacar que un porcentaje de lo que percibe se le paga mediante criptomonedas.

Pese a que no tuvo prima de fichaje al llegar libre, sí tiene una importante prima de fidelidad y cuenta con una ventaja diferente a la de Neymar y Mbappé ya que, al no tener residencia fiscal en Francia aún, la retención de impuestos sobre la renta al tener un salario superior a los 160.000 euros anuales es del 30% y no del 49% como le sucede a los dos jugadores mencionados. Cabe recordar también que Messi acaba contrato este próximo verano, en 2023, y todavía no se conoce cuál será el siguiente paso del jugador, aunque parece que será lejos de París.

Estas filtraciones llegan un día después de las de Kylian Mbappé y por parte del mismo, Le Parisien. El mega contrato del francés le otorgaba la locura de cifra de 630 millones por aceptar la renovación que le ofrecía el PSG y por el que rechazó finalmente al Real Madrid. Dos temporadas y una opcional a razón de 72 millones de euros brutos por curso, a lo que habría que sumar una prima de fichaje de 180 millones de euros (a pagar en plazos) y otra prima de fidelidad que le daría 70 millones si no sale en 2023, 80 de seguir en 2024 y 90 si defiende la elástica parisina en 2025. Una auténtica barbaridad.