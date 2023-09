Sainz: «Hemos dado un paso adelante siendo los mejores del resto»

Carlos Sainz acabó tercero en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, después de una carrera en la que trató de aguantar a los Red Bull, pero terminaron pasándole. El español tuvo que defender el podio ante su compañero de equipo, Charles Leclerc, que le atacó en las vueltas finales, poniendo en riesgo el buen resultado de Ferrari en casa, puesto que ambos pudieron irse fuera.

Carrera

«Durísimo, no ha podido ser más duro. Toda la carrera he empujado a tope, para mantener a raya a los Red Bull y he acabado pagando el precio con los neumáticos traseros».

Lucha con Leclerc

«Ha estado muy apretada, ha sido muy dura. Siempre es un placer competir con Charles. Es un gran corredor y hemos disfrutado».

Mejora

«Tenemos que seguir trabajando en el ritmo de carrera y en la degradación. Hemos dado un paso adelante respecto a Zandvoort, porque hoy hemos sido los mejores del resto».