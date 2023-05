Rueda de prensa de Rafa Nadal en directo | Última hora sobre su retirada

El tenista balear Rafa Nadal ha convocado una rueda de prensa en la Rafa Nadal Academy para hablar de su situación tras la lesión que le mantiene alejado de las pistas. Todo apunta a que el manacorí hablará de su decisión de no estar en Roland Garros 2023, pero la expectación es máxima porque no se sabe qué otros anuncios puede hacer hoy. Sigue en directo la rueda de prensa de Rafa Nadal hoy.

Rueda de prensa de Rafa Nadal, en directo

16:55. ¡Se acabó!

Hasta aquí llegó la rueda de prensa de Rafa Nadal. El tenista balear ha dejado varios titulares en esta comparecencia entre los que destacan: no jugará Roland Garros, no volverá a jugar este año y que 2024 será su último año. También ha destacado que le gustaría volver para la Copa Davis a final de año. Respecto a su retirada ha reconocido que le gustaría que fuera dentro de una pista de tenis. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.

16:49. ¿Cómo le gustaría acabar?

«Me gustaría darme la opción de que sea en una pista de tenis compitiendo, sintiéndome jugador de buen nivel y luchando por ganar partidos. ¿Hasta dónde? No lo sé. Me gustaría que fuera luchando por ganar los torneos grandes. Si eso es una realidad viable o no lo veremos el día de mañana».

16:47. Djokovic dijo que es su mayor rival

«Me parece lógico cuando soy el vigente campeón del torneo y cuando he ganado la de veces que he ganado ahí. Soy la persona que más veces ha ganado ahí. Es normal que la gente siempre pueda esperar que vuelva. En este caso no es así. Lo que dice Djokovic no es sentido actual sino en sentido histórico, que somos el enfrentamiento que más ha habido en la historia del tenis. Yo he vivido un poco las dos rivalidades porque cuando llegué estaba Federer y después apareció Novak. Cuando llegó él estábamos tanto Roger como yo. Roger pasó unos años que estuvo más apartado y hemos sido los que más veces uno contra otro, con lo cual entiendo que me considere su mayor rival. He convivido con los dos aunque he jugado más veces con Djokovic».

16:43. Ejemplo en las decisiones que toma

«Uno tiene que hacer las cosas como las siente. Si soy ejemplo lo soy y sino no lo soy. No trabajo algo ejemplar ni pretendo ser ejemplar. Hago las cosas bien hechas y que creo que son correctas desde mi punto de vista y desde mi ética. La ética no es igual para todos. El saber parar yo tampoco quiero ser ejemplo de parar demasiado pronto. Si tengo que ser ejemplo prefiero serlo de parar más tarde que más pronto. Nos hacemos débiles mentalmente. Uno debe poner remedio cuando tiene problemas mentales, depresiones, enfermedades. Son cosas muy serias y uno debe trabajar para solventarlas con profesionales. La salud mental hay que entrenarla. Si a la mínima que no nos salen las cosas paramos, estás desentrenado la salud mental. Este es mi punto de vista. A nivel de parar, claro que hay un momento dado que cuando uno no da para más claro que es justo parar. Antes de tomar esta decisión uno debe haberse dado muchas oportunidades».

16:38. Sensación de no jugar Roland Garros

«Cuando termine ya comentaré como ha sido. Nunca lo he vivido. En 2016 me tuve que ir porque tenía una mano hinchada y lo vi todo desde Mallorca. Lo viviré como lo vive toda la gente».

16:35. Ambición de volver a empezar de cero

«Lo que me lleva a hacer es que no me gusta la palabra, pero de alguna manera me siento con fuerza para decirla: creo que no me merezco terminar así. Me he esforzado lo suficiente para que mi final no sea aquí en una rueda de prensa y voy a esforzarme para que sea de otra manera. Tengo la satisfacción de que hemos hecho todo lo posible para alcanzar los objetivos, a veces se llegan y otras no. Cuando sea el momento de no volver a competir profesionalmente que sea con la satisfacción personal para haber hecho lo que estaba en mi manera que quiero terminar. No dejarme ir antes de hora. Soy consciente de que si me dejara ir ahora no sería antes de hora. Siempre vale la pena hacer un esfuerzo más. Esa ha sido siempre mi filosofía y a día de hoy la mantengo y voy a luchar para ello».

16:30. Si pedirá que le protejan el ranking

«Son cosas que como no me han pasado en mi vida no me he visto en esta tesitura. Se harán las cosas de la manera adecuada. Si puedo entrar con ranking protegido no quitar invitaciones a nadie. Si tengo que entrar con invitación no creo que haya problemas, eso me lo he ganado. Voy a parar, no voy a entrenar. Han sido muchos momentos de frustración pero hay un momento dado que tengo que ponerle freno porque sino no llegaré al año que viene. A todos nos vendrá bien una desconexión. Llega un momento dado que la recompensa única es la victoria. Vamos a ver si el cuerpo se va regenerando estos meses. Cuando me sienta preparado vamos a volver y vamos a hacer las cosas de la manera que mejor sepamos».

16:24. París 2024

«No lo puedo decir ahora porque es difícil predecir qué pasará, cómo estará mi cuerpo. No quiero decir una cosa y hacer la otra. Es mejor dejar las opciones abiertas y ver qué es posible. Quiero disputar las competiciones que son importantes para mí y los Juegos Olímpicos es una de las competiciones que me gustaría estar. Espero estar allí. Si será mi último torneo o no, no lo puedo decir ahora».

16:20. Volver a ser competitivo

«Estoy mejor que hace unas semanas. No montaría una rueda de prensa para decir que no voy a Roland Garros pero creo que así es mejor, para dar las explicaciones. Estoy triste porque me he perdido una temporada importante, en la que me sentía bien a nivel tenístico para pelear por cosas importantes. Te puedes enfadar, te puedes poner triste pero a partir de ahí miramos al futuro y hacia adelante. A día de hoy estamos en una época más difícil. Han sido años difíciles y es momento de poner un punto y aparte porque no se puede estar siempre dando más. Llega un momento que el cuerpo dice hasta aquí. Ahora veremos hasta cuando dice hasta aquí. Lo que pase el año que viene no lo se Tengo unas intenciones pero las cosas las marcan unos factores. No se si voy a volver a estar para luchar por un Grand Slam. Soy consciente de la dificultad de la situación, pero ¿por qué no? Me voy a dar la oportunidad de volver a competir. Mi intención es que sea mi último año, después no sabes lo que puede pasar. Después intentaré que mi último año no sea un año de comparsa. Voy a hacer todo lo posible para llegar el año que viene a esta gira de tierra y ganar los torneos. Esta es la realidad. Voy a luchar para ello. La realidad que será ya se verá».

16:15. ¿Cómo estás?

«Estoy bien. Las cosas a veces no siempre surgen como único quiere. He tenido una gran suerte en esta vida de vivir muchos momentos increíbles. A nivel personal estoy en una época buena. Cuando un profesional no es feliz acaba afectando a lo personal y tengo que hacer un punto y aparte. No estoy feliz porque no puedo estar en París. Pero tenía esa opción de jugar los torneos que me hacen ilusión jugar el año que viene. No ha terminado de mejorar lo que necesitamos para competir en un torneo como Roland Garros. ni momentos de mucha euforia ni momentos de bajón, intentar aprender de las cosas y ya está. No hay más»

16:10. 2024 será el último año de Rafa Nadal

Rafa Nadal ha comunicado que 2024 será el último año de su carrera: «Tengo que poner un punto y aparte. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté bien volveré. Podría ser un objetivo volver a final de año para la Copa Davis si yo me sintiera capacitado y el capitán lo considera. Creo que será mi último año en 2024. Este es el objetivo para encarar el último año de mi carrera. Soy consciente de que si sigo jugando eso no podrá ocurrir el año que viene. No voy a estar en Roland Garros ni voy a jugar en los próximos meses. Mi intención es que el año que viene sea mi último año y pueda jugar los torneos que me apetezca, los que me han marcado en los últimos años».

16:05. Rafa Nadal no estará en Roland Garros

«Os hemos convocado aquí hoy por varios motivos. La lesión de Australia no ha evolucionado como me hubiera gustado. Hemos estado sin parar. Rolanda Garros se hace imposible a día de hoy. No voy a poder estar en Roland Garros después de muchos de años. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Han sido unos años complicados pese a los resultados. Me ha costado tener continuidad. He ido encadenando lesión tras lesión. Cuando uno no puede hacer una parte de su vida se traslada también a lo personal aunque lo enmascaran bastantes victorias. Hay que poner un punto y aparte. Después del esfuerzo no he podido recuperarme. No estoy al nivel que necesito para competir».

16:00. Rafa Nadal está arropado por su familia

Los padres y la hermana de Rafa Nadal han querido acompañar a Rafa Nadal en un día tan importante como es que renuncia a su torneo favorito, Roland Garros.

15:54. ¿Cuántos Roland Garros tiene Rafa Nadal?

Rafa Nadal ha ganado un total de 14 veces Roland Garros. El tenista balear es el rey de la tierra batida y el mejor jugador de todos los tiempos en esta superficie. Desgraciadamente, el de Manacor no podrá defender su título.

15:49. ¿Anunciará la retirada Rafa Nadal?

La rueda de prensa ha causado una gran expectación. A sus 36 años y tras 22 Grand Slams hay rumores sobre si Rafa Nadal podría anunciar una posible retirada de las pistas. A priori, la rueda de prensa es para comunicar que no disputará Roland Garros.

15:40. Rafa Nadal no juega desde Australia

Rafa Nadal lleva cinco meses sin jugar por culpa de la lesión. Desde que se lesionó en el Abierto de Australia se puso como objetivo volver para Roland Garros. La idea era disputar algún torneo antes para poder preparar bien el Grand Slam, pero tras anunciar que sería baja en Roma se dispararon todas las alarmas. Ahora, es baja también para su torneo favorito.

15:35. Primera vez que Nadal se pierde Roland Garros

Desde que ganara su primer título en 2005, el tenista balear no había faltado ni una sola vez a su cita con el Grand Slam parisino. Este será el primer año que la Philippe Chatrier no pueda ver a su rey.

15:30. ¡ARRANCAMOS!

¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Rafa Nadal. Salvo sorpresa, el tenista balear anunciará que se perderá Roland Garros por primera vez en su carrera. El español continúa recuperándose de su lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda y todavía no está listo para reaparecer.

Rafa Nadal se pierde Roland Garros

El tenista balear no está recuperado de la lesión del psoas ilíaco de su pierna izquierda y se ha visto obligado a renunciar a estar en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y su preferido. Nadal tenía la mirada fija en esta competición en la que defendía el título logrado en 2022.

Rafa Nadal caerá en el ranking ATP

La ausencia de Rafa Nadal en los últimos torneos del circuito ATP y su baja en Roland Garros va a afectar considerablemente a su posición en el ranking y caerá, casi con total seguridad, por debajo de los 100 primeros tras la cita de París.

¿Desde cuándo lleva Nadal sin jugar?

La última vez que vimos a Rafa Nadal en un torneo fue en el Open de Australia. Fue el 18 de enero en el partido de la segunda ronda de este torneo cuando Rafa notó un pinchazo en la pierna izquierda que le impediría desde ese momento moverse con soltura sobre la pista. Una vez que acabó el encuentro, anunció que sufría una lesión de grado II en el psoas.

¿Qué lesión tiene Rafa Nadal?

Rafa Nadal sufre una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que le mantiene alejado de la competición. Aunque todo apuntaba a que su baja iba a alargarse como mucho ocho semanas, lleva ya cerca de cuatro meses de recuperación y todavía no está listo para competir al máximo nivel.