«Robinho no violó a nadie, participamos todos en una orgía»

Robinho confiaba en poder demostrar su inocencia ante el Alto Tribunal de Brasil, pero la justicia de su país ordenó hace unas semanas la detención inmediata del ex jugador del Real Madrid, de 40 años, que tendrá que cumplir nueve años de prisión a los que fue condenado en Italia por violación grupal en el año 2013. Sin embargo, sigue saliendo gente en su defensa, como ha sido el caso de Clayton Florêncio dos Santos, alias Claytinho, implicado en el caso, que insiste en que que hubo relaciones sexuales consentidas.

El también brasileño cuenta en una entrevista al medio brasileño Uol Esporte su versión de lo sucedido aquella noche. En un principio, dice que le pareció raro que la chica decidiera tener relaciones sexuales con más de un hombre de manera simultánea. Además, asegura que él conocía a la víctima porque llevaban meses hablando por redes sociales.

Según su versión, la chica bebió una gran cantidad de vodka que, de hecho, le fue proporcionado por el grupo del futbolista. Al final de la noche, «ella empezó a llorar porque se sentía mal» y dijo que tenía que irse a hablar con sus amigos. No obstante, afirma, y aquí choca la reconstrucción de los hechos con la historia aportada por la chica, las relaciones sexuales ocurrieron de manera consensuada.

«Robinho no violó a nadie. Los amigos de Robinho no violaron a nadie», reitera contando lo que pasó, siempre según su versión: «Participamos en una orgía, con la conciencia de todos. Hubo gente que logró hacerlo y hubo gente que no». Además de Claytinho, junto al ex futbolista se encontraban Fabio Galán, Rudney Gomes y Alex Bita Silva, siendo todos acusados por la Fiscalía italiana.

Un Robinho que antes de entrar en la cárcel se pronunció a través de redes sociales. Quería mostrar las «pruebas de su inocencia», acusando al sistema de justicia italiano de «errores flagrantes». Sin embargo, su versión fue rechazada por el tribunal, con la existencia todavía de un recurso ante esta decisión.

Durísima reacción contra Robinho

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, tuvo unas palabras muy duras hacia Dani Alves y Robinho por sus lamentables episodios de violaciones por las que han sido juzgados y detenidos. En el caso del lateral derecho salió de prisión tras pagar un millón de euros de fianza, mientras que el ex jugador del Real Madrid cumplirá su condena en Brasil.

Rodrigues se refirió el pasado viernes a las condenas por violación de Alves y Robinho como «uno de los capítulos más nefastos del fútbol brasileño» y expresó su apoyo a las víctimas de estos. «Es vergonzoso que un jugador se sienta cómodo cometiendo este tipo de perversidades, creyendo que lo que logró a través del deporte lo protegerá de alguna manera de cualquier castigo», señaló en una nota el máximo dirigente de la CBF. La declaración de Rodrigues llegó un día después de que la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, en su condición de jefa de la comitiva de la CBF en este parón de selecciones, condenase que «nadie» del mundo del fútbol se hubiera pronunciado sobre las penas de cárcel que han recibido Robinho y Alves por violación.