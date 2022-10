Italia pide a Brasil la extradición de Robinho por su condena de 9 años de cárcel por violación

El Ministerio de Justicia italiano ha solicitado este martes a Brasil la extradición de Robinho. Esta solicitud llega con motivo de la condena definitiva a nueve años de prisión del ex jugador por la violación en grupo a una joven albanesa en Milán hace nueve años (2013).

En los últimos meses ha habido contactos entre Italia y Brasil y, según informa la agencia italiana ANSA, es «probable» que las autoridades brasileñas hayan facilitado la información del paradero del ex jugador de 38 años, lo que ha provocado la solicitud formal de extradición por parte la justicia italiana.

Hace siete meses la Fiscalía de Milán ya emitió una orden de captura internacional y solicitó la extradición del futbolista brasileño. La orden de arresto constituye un problema para el jugador que no podrá viajar al exterior a países con los que Italia mantiene acuerdos para la extradición.

Robinho está condenado por la violación en grupo de una mujer albanesa de 23 años, hecho que sucedió el 22 de enero de 2013 en una discoteca en Milán en la que el futbolista, según las investigaciones, supuestamente hizo beber a la mujer hasta dejarla inconsciente para forzarla posteriormente junto a un grupo de amigos sin que ella pudiera oponerse en el guardarropa de la discoteca.

Los hechos ocurrieron hace 9 años

Los hechos ocurrieron mientras el futbolista tenía contrato con el Milán, equipo en el que estuvo durante cuatro temporadas. Desde 2010 a 2014. El Tribunal Supremo italiano hizo firme la condena de nueve años decidida por el Tribunal de Milán y confirmada por el Tribunal de Apelación. Sin embargo, la constitución brasileña no permite la extradición de sus ciudadanos, por lo que las autoridades brasileñas podrían no entregar al ex futbolista.

Además de Robinho, participaron en la violación su amigo Ricardo Falco -también condenado a nueve años de prisión en Italia- y cuatro hombres más que no fueron finalmente identificados.