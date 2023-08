Los récords de los Mundiales de Baloncesto en datos

Los Mundiales de Baloncesto son una de las grandes citas deportivas que se pueden dar en el calendario y cada cuatro años copan la actualidad informativa, con especial importancia a los partidos decisivos, pero también a los récords que se pueden batir en las semanas de competición. A continuación te contamos cuáles son las principales marcas, en datos, que están vigentes en el Mundial de Baloncesto antes del inicio de la competición de 2023, que se celebra en formato multisede en Filipinas, Japón e Indonesia.

En el Mundial de Baloncesto 2023, el principal nombre a tener en cuenta a la hora de poder batir un récord es Luka Doncic, que llega en uno de los mejores momentos de su carrera y con una Eslovenia en la que es la única estrella. Suyas pueden ser las mejores marcas de anotación y asistencias en el torneo, y quién sabe si también en cuanto a récords para la historia. Además, la selección de Estados Unidos, con una plantilla de ensueño, también podría romper alguna cifra de los Mundiales.

Mayor anotador de la historia de los Mundiales

Es el récord que muchos esperan que Luka Doncic pueda batir en el Mundial de Baloncesto 2023, aunque no lo tendrá nada fácil. El máximo anotador, el jugador que más puntos ha anotado en un partido en la Copa del Mundo de Baloncesto fue Hur Jae, de Corea del Sur, quien llevó en el Mundial de 1990 a la victoria a su selección, ante Egipto, con la friolera de 54 puntos en su haber. Como parte de este récord, Jae también participó en el de lograr más triples anotados en un partido del Mundial, con un total de 14.

Mas rebotes en un partido del Mundial

Curiosamente, es un récord compartido… por dos turcos. Omer Asik, ex NBA de los Chicago Bulls y los New Orleans Pelicans, entre otros, y Mirsad Turkcan, llegaron a los 20 rebotes en un solo partido del Mundial de Baloncesto, en las ediciones de 2014 y 2002, respectivamente. En esta edición de 2023 alguien podría llegar a esta marca histórica, pero no podrá ser de Turquía, que no participa en la cita mundialista.

Jugador con más asistencias en un partido del Mundial de Baloncesto

Curiosamente, el jugador de baloncesto con más asistencias en un partido de Mundial a lo largo de la historia no fue un base, si no un jugador que partía como alero pero con una visión de juego descomunal, Toni Kukoc, quien llegó a los 15 pases de canasta en 1994. Doncic, con similar tamaño y características, podría batir este récord o, por qué no, el de mejor promedio de asistencias en un Mundial, en el haber de Denis Schroeder, del último Mundial de 2019, con 9’4 asistencias.

Jugador con más partidos en los Mundiales de Baloncesto

Este es el récord más especial por lo que se puede lograr en el Mundial de Baloncesto 2023, con Rudy Fernández como protagonista. El jugador que más partidos ha jugado en Mundiales de Baloncesto, a lo largo de la historia, es Jerome Mincy, de Puerto Rico, con 38 encuentros, pero Rudy se encuentra con 35, tras el duelo ante Brasil, y en la segunda fase igualará la marca, que puede superar si España accede a las eliminatorias por el título.