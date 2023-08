Por qué Lorenzo Brown no juega el Mundial de Baloncesto 2023 si jugó el Eurobasket

La selección española disputará el Mundial de Baloncesto 2023 con un equipo de garantías huérfano del director de juego que les llevó al éxito en el Eurobasket 2022, donde conquistaron el oro, en gran medida, gracias a la labor de un jugador como Lorenzo Brown. El base estadounidense, nacionalizado español bajo una gran polémica y que disipó todas las dudas con un rendimiento y compromiso sobresalientes hace un verano, renunció a disputar el Mundial este verano, convirtiéndose en una baja capital para Sergio Scariolo.

Muchos tenían dudas sobre el rendimiento que pudiera dar Lorenzo Brown el pasado verano en el Eurobasket, pero cuando la Federación Española de Baloncesto (FEB) se lanzó a su nacionalización, no fue debido a un capricho, si no a la necesidad de contar con un base de garantías y la oportunidad concreta de hacerlo con Brown, un jugador que llegaba avalado por Scariolo y cuya profesionalidad no admitía dudas.

Así, el polémico estadounidense se convirtió en tan solo unas semanas en Lorenzo de Albacete, después de conducir a España a un nuevo éxito, el más difícil todavía, con el oro en el Eurobasket 2022. Lorenzo Brown fue el jugador más importante de la selección española, junto al MVP del torneo, Willy Hernangómez, pero 12 meses después no podrá volver a vestirse la camiseta de La Familia para la disputa del Mundial de Baloncesto 2023.

¿Por qué Lorenzo Brown no juega con España?

Era uno de los fijos en todas las convocatorias realizadas en los meses previos para el Mundial de Baloncesto 2023, pero Lorenzo Brown decidió, bastantes semanas antes del comienzo de la cita que se disputa entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre, renunciar a estar en la lista final de España para el campeonato del mundo.

El motivo no es otro que no verse en condiciones físicas, después de un duro año en el Maccabi Tel Aviv, donde ha sido el líder en minutaje y ha arrastrado molestias que le han mermado en el tramo decisivo de competición. Lorenzo Brown se puso en contacto con la FEB y con Scariolo y les comunicó que este verano no estaría preparado para disputar el Mundial con España. Su baja fue un jarro de agua fría, pero moderado hasta que se conoció otra ausencia capital en el base, la de Ricky Rubio, que tampoco jugará el Mundial en pos de cuidar su salud mental.

¿Volverá a jugar Lorenzo Brown con España?

Pese a su ausencia en el Mundial de Baloncesto 2023, Lorenzo Brown puede, legal y deportivamente, volver a jugar un torneo de selecciones con España. El base estadounidense, nacionalizado español, mostró su disposición a la hora de entrar en el proceso de selección de cara a los Juegos Olímpicos de 2024, a los que llegaría a punto de cumplir 34 años, en una edad apropiada para competir de nuevo con la selección española.

Por normativa, las selecciones nacionales, y en este caso España, sólo pueden incluir un jugador nacido fuera del país y sin vínculo familiar, aunque con nacionalidad, en sus convocatorias, y a día de hoy, no hay otro miembro potencialmente seleccionable de mayor nivel que Lorenzo Brown, por lo que todo apunta a que, si está en condiciones, podrá volver a vestir la camiseta de la selección española en París 2024.