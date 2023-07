Lorenzo Brown confirma que no jugará el Mundial con España

Lorenzo Brown ha confirmado este martes que no irá al Mundial que se disputa este verano en Filipinas, Japón e Indonesia entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre por lesión. El base estadounidense nacionalizado español ha publicado su decisión mediante un comunicado lanzado en sus redes sociales. Así, Scariolo no podrá contar con la estrella del pasado Eurobasket en la convocatoria de la selección española.

«Desafortunadamente no podré participar con mis hermanos de la selección española en la Copa del Mundo FIBA de este año», comienza diciendo el jugador de Maccabi Tel Aviv en el escrito publicado en sus redes sociales. Zo ha acusado el cansancio de una temporada muy exigente con el equipo israelí. Además, reconoce que todavía no se ha recuperado de la lesión que sufrió durante el pasado Eurobasket con España y que, por tanto, debe renunciar a su puesto, que tenía asegurado tras su exhibición del año pasado, para recuperarse de su lesión.

«Sufrí una lesión en nuestro camino al oro en el Eurobasket del año pasado que nunca tuvo tiempo para quedar sanada. Tuve que llegar de inmediato a la temporada 2022/23 de la Euroliga. Me he reunido con hasta tres expertos, que me han dicho que sólo el descanso continuado y el tratamiento son la manera de que vuelva a estar al 100% en el próximo curso», continúa Brown.

No obstante, ‘Lorenzo de Albacete’ como le apodó Usman Garuba tras la conquista del pasado Eurobasket, asegura que sigue comprometido con España y confía en poder estar en París 2024: «Mi esperanza es la de tener el honor de representar a España en los juegos Olímpicos de 2024. Después de mucho pensarlo y consultarlo, creo que esta decisión me da la mejor oportunidad para ayudar a esa búsqueda del oro en París el próximo verano».

En última instancia, el base de 32 años da las gracias a la FEB, a Scariolo y a los aficionados por la gran acogida que le dieron tras recibir la llamada del seleccionador para representar a España. «Estaré siempre agradecido a la Federación Española, al entrenador Scariolo y su ‘staff’, mis compañeros y, de manera importante, a los aficionados, por acogerme el pasado verano con los brazos abiertos. Espero tener la ocasión de hacerlos sentir orgullosos una vez más».

Uno más de La Familia

Desde la Federación Española de Baloncesto reaccionaron a la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales: «Eres parte de La Familia, Lorenzo Brown. Recupérate pronto». El jugador de Maccabi era uno de los fijos en la lista de Scariolo para este Mundial donde se espera que estén Ricky Rubio o Santi Aldama, bajas en el Eurobasket. Brown venía de firmar otra magnífica temporada con una media de 16,4 puntos y 5,5 asistencias por partido en Euroliga, pero le toca parar para recuperarse y no podrá ayudar a España a revalidar el título de campeones del mundo.