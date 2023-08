Así son las reglas FIBA: las normas del Mundial de Baloncesto y las diferencias con las de la NBA

La llegada de una nueva edición del Mundial de Baloncesto obliga a posicionar como favorita a la misma selección de todos los campeonatos. Estados Unidos partirá como candidata principal a la victoria con un elenco de jugadores en el que no hay grandes estrellas, como los LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant, pero sí jugadores muy destacados que forman un auténtico equipazo. El problema para el equipo yanqui, sin embargo, existe y puede estar en la normativa y las reglas FIBA con las que se jugará el Mundial.

Y es que la NBA no es ni mucho menos la organizadora del Mundial de Baloncesto 2023, si no que es la FIBA, como en todas las ediciones hasta el momento, la que impone sus normas en el Campeonato del Mundo. Bajo estas directrices, en las que se juega en el baloncesto europeo pero no en Estados Unidos, deberá competir la selección norteamericana, perdiendo parte de su ventaja con respecto a otros equipos como Serbia, Alemania o España, donde muchos de esos jugadores están acostumbrados al día día del basket europeo.

Normas FIBA y diferencias con la NBA

Tiempo de juego y cuartos

El tiempo de celebración de los partidos es el primer cambio que tendrá que tener en cuenta el entrenador de Estados Unidos, Steve Kerr, para utilizar de la mejor manera a sus jugadores. Y es que el técnico de los Golden State Warriors tendrá que adaptarse a que, mientras en la NBA se juega un total de 48 minutos por partido divididos en cuatro cuartos de 12 minutos cada uno, en el baloncesto europeo y en lo que respecta a las normas FIBA se disputan también cuatro cuartos, aunque cada uno de 10 minutos de duración, por lo que el partido durará menos, con un total de 40 minutos.

Distancia en la línea de tres

Los triples, claro, valen lo mismo, tres puntos, en el baloncesto FIBA y en el baloncesto NBA. Sin embargo, la línea desde la que se tira y su distancia no son la misma en los partidos. Mientras que en la línea de tres en el básquet FIBA se encuentra a 6.75 metros, en la NBA la distancia con respecto al aro es de 7.24 metros. Este hecho debería beneficiarles directamente, pero los huecos serán menores para sus jugadores, a la hora de construir el ataque en posicional.

Tiempos muertos

Los tiempos muertos también tendrán que ser tenidos en cuenta, en este caso por los entrenadores. Steve Kerr, técnico de Estados Unidos, y Jordi Fernández, entrenador español de Canadá, que ejerce de asistente en la NBA, tendrán que tener en consideración que, mientras en la NBA cuentan con seis tiempos muertos regulares más otros dos, si llegamos a prorroga, en el Mundial de Baloncesto podrán contar con dos tiempos en la primera mitad, tres en la segunda y uno más por tiempo extra. Los tiempos muertos, además, son todos de 60 segundos, mientras que en la NBA pueden ser de 60, 100 segundos, o un tiempo muerto corto de 20 segundos por cada mitad.

Faltas personales y falta técnica

En las faltas también habrá que tener cuidado. En la NBA se expulsa a un jugador cuando llega un total de seis faltas personales, mientras que en el baloncesto FIBA es suficiente con cinco faltas entre personales y técnicas. En el caso de las faltas técnicas tendrán un castigo en FIBA de dos tiros libres más posesión del balón y en la NBA se tira un tiro libre por falta técnica, reanudándose después el juego en el punto de interrupción con un saque favorable al equipo receptor de la falta.

Otras normas

Por último, los entrenadores y jugadores procedentes de la NBA, que quieran adaptarse a las reglas FIBA tendrán que tener en cuenta, por ejemplo, otros aspectos como la zona defensiva que en el basket FIBA es legal, pero en la NBA tiene el matiz de los tres segundos defensivos.

Asimismo, hay una norma NBA que no existe en FIBA, el goaltending, por la cual en la NBA se dibuja un cilindro imaginario por encima de la canasta en el que si un jugador toca el balón mientras alguna de sus partes está en dicho cilindro, se dará la canasta por válida para el equipo contrario. En el baloncesto europeo una vez el balón toca el aro, cualquier jugador puede tocarlo y rebañarlo para que el esférico no sume dos o tres puntos para su rival.