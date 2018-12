¿Un Real Madrid-Liverpool en el sorteo de octavos de Champions League?

Campeón y subcampeón de Europa podrían cruzar sus caminos antes de lo previsto

El destino es caprichoso. El año pasado se vivió una de la finales más emocionantes que se recuerdan entre Real Madrid y Liverpool. Dos equipos eléctricos, rápidos y enérgicos confrontaron en el NSC Olimpiyskiy en Kiev. Quedará en la retina la lesión de Mohamed Salah y el posterior alboroto con Sergio Ramos, el tanto de Karim Benzema, la respuesta de Madio Sané, el decisivo el doblete de Gareth Bale, las cantadas de Loris Karius y el posterior adiós de un Zinedine Zidane que necesitó menos de tres años para levantar tres orejonas. Todo esto resumen aquella final, un duelo que se puede repetir antes de tiempo en esta edición si ambos quedan encuadrados en el sorteo de octavos de la Champions.

Real Madrid y Liverpool estarán este próximo lunes 17 de diciembre en el sorteo de octavos de la Champions. Las bolas rodarán a partir de las 12:00 en la sede en Nyon (Suiza) de la UEFA. Ambos conjuntos saldarán su respectivos grupos y lograron el billete para la siguiente ronda, aunque, en este caso, tomaron caminos diferentes. Los blancos acceden como primero de grupo mientras que los reds lo hacen como segundos, el cruce es posible.

No ha sido una fase de grupos sencilla para el Real Madrid pese a sellar su pase como primero por delante de la Roma. Saldó con nota sus encuentros ante los romanos pero pecó ante el CSKA de Moscú en dos ocasiones, uno de los pocos equipos que puede decir eso en Europa. Pese a ello, líder del Grupo G. La del Liverpool fue una historia muy diferente, el Grupo C, el de la muerte, fue el de los reds. PSG y Nápoles rivalizaron ante los ingleses por los billetes y no fue hasta la última jornada, con el triunfo de éstos ante los italianos, cuando lograron el pase por detrás de los parisinos.

En cualquier caso, la pelota del Liverpool estará en el bombo en el sorteo de octavos de la Champions cuando salga la cartulina del Real Madrid. Será, junto a Tottenham, Schalke 04, Lyon, Manchester United y Ajax los posibles rivales que puede recibir el conjunto blanco. Sin duda, uno de los más peligrosos junto al dúo inglés que entrenan Pochettino y Mourinho.