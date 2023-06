El puntazo de Alcaraz que dejó por los suelos a De Miñaur

Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur dieron un recital de reflejos en uno de los intercambios de la gran final de Queen’s. El murciano reinó en Londres antes de Wimbledon y venció a su oponente en dos sets (6-4, 6-4). Pero, antes de poner el broche a la cita, ambos tenistas ofrecieron al público una de las mejores jugadas de la torneo.

El número uno servía para llevarse el primer set y, tras un buen resto del australiano, comenzó el repertorio de derechazos y voleas. Finalmente, el lance acabó con un espectacular revés ganador de Alcaraz, que sentó en la hierba de Londres a un De Miñaur incapaz de alcanzar la bola. El murciano cerró dicho set y convirtió en el campeón de esta edición de Queen’s sin necesidad de llegar al tercero.

Reaction skills 💯@carlosalcaraz & @alexdeminaur with a cat and mouse point in Queen's Club!#cinchChampionships pic.twitter.com/85aNiEMIKn

