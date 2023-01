El PSG tropieza por primera vez esta temporada sin Messi y Neymar

El París Saint-Germain comienza el 2023 perdiendo ante el Lens su primer partido de la temporada. Desde el 20 de marzo no caía el líder de la Ligue 1, que llevaba nueve meses invicto y que estaba firmando una campaña prácticamente perfecta en la competición doméstica. Sin embargo, la ausencia de Messi y Neymar pesó demasiado en la visita de los de Galtier al segundo, un Lens que comenzó mandando y que terminó confirmando la sorpresa en la segunda parte, para firmar un 3-1 que, además, les mete de lleno en la lucha por el título.

Ni siquiera la presencia de Kylian Mbappé, que viene de ser bota de oro del Mundial de Qatar y de marcar en el primer partido de los parisinos tras la cita mundialista ante el Estrasburgo, fue suficiente. En esta ocasión, la estrella francesa se quedó sin ver puerta, puesto que el tanto marcado del club-Estado fue obra de Ekitike.

El Lens confió desde el comienzo del encuentro en sus posibilidades de dar la campanada. Cinco minutos tardaron en adelantarse en el marcador, por medio de Frankowski y, tras el empate, que llegó tres minutos después, siguieron buscando un gol que les acercara al triunfo. Llegó cuando no se había cumplido la media hora de juego, por medio de Openda.

Ya en la segunda parte, en lugar de reaccionar, el PSG sufrió el golpe definitivo. Claude-Maurice hizo el tercero nada más regresar de los vestuarios para poner más cuesta arriba aún el partido para el conjunto parisino, que trató de reaccionar por medio de la única de las grandes estrellas de su tridente de lujo presente en el terreno de juego.

Sin embargo, el marcador no se movió. El PSG no perdía un partido desde marzo de 2022. Entonces, con la Liga prácticamente decidida, perdieron por 3-0 ante el Mónaco. Nueve meses después y tras un inicio de temporada en el que sólo habían cedido cuatro empates –dos de ellos en Champions– los parisinos no podrán lograr el objetivo de terminar la Ligue 1 invictos. Además, el Lens se pone a cuatro puntos, metiéndose de lleno en la pelea por el título.