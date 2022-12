La absurda expulsión de Neymar levanta sospechas: se libra de jugar el 1 de enero

No es la primera vez que pasa y es por ello que la absurda expulsión de Neymar Jr en su regreso a los terrenos de juego con el Paris Saint Germain está generando bastante polémica en Francia. El brasileño tiene la fama de escaquearse como buenamente pueda de algunos de los partidos que coinciden con festividades importantes para él, como es el Carnaval de Brasil o el cumpleaños de su hermana. Sin ir más lejos, celebró una fiesta tras ser eliminado del Mundial de Qatar 2022. El PSG juega el 1 de enero ante el Lens y en ese partido no estará el brasileño.

Regresaba al césped Neymar tras el Mundial, al igual que Marquinhos o Kylian Mbappé. Salía de titular y al cuarto de hora ya ganaba el cuadro parisino tras el gol de Marquinhos. Fue en el segundo tiempo cuando las cosas se complicaron. El propio Marquinhos acaba empujando una pelota dentro de la portería y para poner el empate en el marcador.

Fue pocos minutos más tarde cuando sucedió todo el lío con Neymar. El brasileño recibía un golpe instantes antes y se tomaba la justicia por su mano, propinándole un manotazo en la cara a Thomasson que le costó la tarjeta amarilla en el minuto 60. No habían pasado ni tres minutos, corría el minuto 63, cuando Neymar se cuela en el área, hace un regate que se le va largo y se desploma en el área, simulando un nefasto penalti sin sentido, más teniendo en cuenta que el VAR está ya en el fútbol.

El árbitro Clément Turpin no lo duda, ve caer al jugador, se acerca a él y le muestra la segunda cartulina amarilla y posterior roja, señalándole el camino a vestuarios y haciendo oídos sordos a las quejas del brasileño, consciente de su error y que dejaba a sus compañeros media hora con un jugador menos. El encuentro se acabaría resolviendo en el descuento, precisamente gracias a un penalti que transformaría Kylian Mbappé.

Neymar no estará por tanto en el importante partido que tiene que disputar el PSG este próximo 1 de enero ante el Lens, actualmente el principal rival por el título de la Ligue 1. Una acción tan rara, tan incomprensible para un jugador de su nivel, en un momento tan inoportuno (o no). Es por ello que en Francia son ya muchas las voces que dudan de que el brasileño no haya forzado todo para poder escaparse a Brasil o pasar la Nochevieja junto a los suyos sin la urgencia de disputar ese partido el primer día de 2023.

Está por ver qué hace Neymar en estos próximos días, si toma un avión privado rumbo a Brasil para pasar la Nochevieja con los suyos o si bien permanece en París. En cualquier caso, lo que es seguro es que el brasileño no tendrá obligaciones profesionales el 1 de enero y la noche del 31 de diciembre podrá disfrutarla.