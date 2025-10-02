El PSG conquistó Montjuic con la estrategia con la que el Rayo desnudó al Barça: adiós a la trampa de Flick

El PSG reafirmó en Montjuic su condición de campeón de Europa al afligir al Barcelona su primera derrota de la temporada. Por el qué y el cómo. Los de Luis Enrique se repusieron a las bajas del tridente y al gol inicial del Barcelona para derrocar a un equipo agarrado más al resultado que al juego y a las individualidades de Pedri y Lamine. El PSG sacó a la luz las carencias del Barça que habían permanecido en un segundo plano durante el inicio del curso.

El PSG fue creciendo con el correr de los minutos, con un Vitinha omnipresente y la vertiginosidad de Nuno Mendes y Hakimi, que permite estirar a su equipo y generar superioridades en campo rival. Ambos iniciaron las dos jugadas que desembocaron en los goles parisinos y ambos, como siempre, volvieron a dar forma a la idea de Luis Enrique para esquivar la trampa del fuera de juego de Flick.

El técnico alemán ha tejido una red llena de limitaciones para los rivales desde su llegada al banquillo azulgrana. El suyo fue el equipo de Europa que más fueras de juego (200) provocó la temporada pasada. Todo basado en la elevación de las líneas reducir el espacio de juego, presionar la salida de balón rival y obligar a que jueguen de espaldas. Para cuando lo hagan deben andar muy finos y no incurrir en posición adelantada.

Tantos equipos cayeron en la trampa a lo largo del pasado curso que han estudiado para el nuevo. El PSG culminó la remontada con una jugada que reflejó las lecciones aprendidas. El balón no le había llegado a Hakimi, que se encontraba en el lateral derecho, cuando Gonçalo Ramos ya había echado a correr pese a encontrarse en fuera de juego. La legalidad posicional de Hakimi obligó a los azulgranas a correr hacia atrás y en ese retroceso habilitaron al mencionado Ramos.

Iniciar la jugada en fuera de juego para rematar con ventaja. Un jugador gana profundidad y genera espacio y tiempo para que el compañero entre en posición legal y tenga ventaja a la hora de rematar. Estrategia similar siguió el Rayo, único equipo capaz de arañar puntos al Barcelona hasta que llegó el PSG. Los de Iñigo Pérez atacaron la línea adelantada azulgrana con idéntico modus operandi.

Un jugador, ya fuese Chavarría o Ratiu atacaban el espacio y daban tiempo y espacio a Isi, que iniciaba el desmarque en fuera de juego, para posicionarse en línea con la defensa. Una hoja de ruta que daña a los azulgranas y que el PSG trazó quirúrgicamente para causar la primera derrota de la temporada al Barça. Turno de Flick para dar una vuelta de tuerca y evitar que su trampa deje de funcionar.