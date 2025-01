El primer mensaje de Dani Olmo tras el golpe de no estar inscrito con el Barcelona en Liga

Dani Olmo no tardó en pronunciarse a través de sus redes sociales tras conocer que el 31 de diciembre había llegado a su fin y el Barcelona no había logrado desbloquear su situación con el Fair Play financiero para poder inscribirlo en la Liga. Por lo tanto, el futbolista catalán ya es agente libre, puede marcharse si quiere del cuadro azulgrana, y no podrá volver a jugar en la competición doméstica con el Barça esta temporada.

«Es tiempo de 2025», publicó Dani Olmo en sus redes sociales. Fue su primer mensaje tras recibir el golpe de no estar inscrito con el Barcelona en Liga. Las últimas horas del 2024 fueron frenéticas y bochornosa para la entidad culé. Y terminaron con un desenlace muy cruel para el jugador blaugrana.

Tardó Dani Olmo, tras las campanadas, menos de media hora en pronunciarse. 29 minutos para ser exactos. Con un mensaje en el que no utilizó ni el castellano ni el catalán para expresarse hacia los millones de seguidores que tiene en el mundo. Utilizó el inglés, pero lo acompañó de dos corazones con los colores del Barcelona. Eran sus primeros minutos como agente libre. A partir de este 1 de enero, al no estar inscrito en Liga con el Barcelona, ya no puede volver a ser inscrito por el mismo club y puede firmar si lo desea por cualquier entidad.

Lo acompañó de una fotografía junto a familiares y amigos disfrutando de la jornada de fin de año y en ella aparece Dani Olmo recreando su ya famosa celebración señalándose el reloj. Una celebración que ahora cobra más sentido que nunca después de su no inscripción y como el Barcelona estuvo atento hasta el final de la jornada del pasado 31 de diciembre esperando recibir un sí de la Liga que nunca llegó. Lo que recibió fue una rotunda e histórica negativa.

Uno de los jugadores y compañero de equipo que contestó a este mensaje de Dani Olmo fue Lamine Yamal. La joven estrella, consciente de lo que estaba pasando, no tardó en pronunciarse. «Dani Olmo es culé», le escribió en su publicación en redes sociales. Un mensaje que la afición barcelonista ha aplaudido, esperando con los dedos cruzados a que decida quedarse en el club.

Olmo no podrá volver a jugar con el Barcelona en Liga esta temporada

El esperpento y el ridículo histórico en el Barcelona se confirmó en este final de año con Dani Olmo. Ya es oficial. La entidad culé no ha logrado equilibrar su fair play financiero antes de que finalizase este 31 de diciembre y, por lo tanto, no ha podido inscribir a Dani Olmo (ni a Pau Víctor) en la Liga. El fichaje estrella de la entidad catalana queda desde este 1 de enero de 2025 libre y podría fichar por cualquier club si así lo desea. Además, ya no podrá volver a jugar con el Barça en esta misma temporada en la competición doméstica.

La Liga no ha inscrito a Dani Olmo. Ni a Pau Víctor. Los documentos aportados por el Barcelona de la venta de sus palcos VIP del Camp Nou a largo plazo no han convencido a la patronal. El plazo, que terminaba a las 23:59 del pasado 31 de diciembre, ha acabado, y el Barcelona pierde de esta manera a su fichaje estrella.

Y todo ha ocurrido en una tarde-noche surrealista de 31 de diciembre. El Barcelona, sabedor de que no había conseguido el dinero de esos palcos VIP, que era con el que tenía que inscribir a Dani Olmo, se inventó una fórmula para ganar tiempo: pedir una nueva licencia a la Federación. Pero unas horas después, la Liga se lo dejó claro: el Barcelona no presentó ninguna alternativa para inscribir a Olmo y Pau Víctor. Y, por tanto, quedan libres.