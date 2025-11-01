El primer gol como internacional del hijo de Cristiano Ronaldo y que desata las comparaciones

De padre a hijo. El fútbol está viviendo el ‘nacimiento’ de una estrella: Angel dos Santos Aveiro. El vástago de Cristiano Ronaldo ya sabe lo que es marcar como internacional con Portugal tras anotar un golazo en la victoria de su selección por 3-0 contra Gales en un torneo juvenil que congrega a las mayores perlas de Europa.

Conocido como Cristianinho, el hijo del portugués, leyenda del Real Madrid, abrió la lata con un disparo raso ajustado al palo derecho con el que emuló a su padre. También en la celebración, con un gesto serio que recuerda al de Ronaldo. La descendencia de Cristiano apunta a ser memorable y sus primeros pasos con la sub-16 de Portugal ya han mostrado un pie que puede dar grandes alegrías.