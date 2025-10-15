Cristiano Ronaldo presume de récord mundial: «Es un orgullo lograr este hito único para Portugal»

Cristiano Ronaldo logró el pasado martes un nuevo récord mundial que lo coloca en lo más alto del fútbol global. El delantero luso anotó un doblete histórico contra Hungría, alcanzó los 41 goles en fases de clasificación para un Mundial y superó a Carlos «Pescadito» Ruiz que sumó 39 en su carrera como futbolista.

El astro portugués ya es el máximo goleador de toda la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Otro hito más que él mismo ha presentado orgulloso a través de sus redes. Cristiano sigue marcando, no se detiene, y tampoco se cansa de romper barreras.

«No es ningún secreto que representar a la Selección Nacional significa mucho para mí y por eso estoy muy orgulloso de haber logrado este hito único para Portugal. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para finalizar la clasificación al Mundial!», señaló Cristiano Ronaldo a través de sus redes sociales.

Un récord agridulce para Cristiano Ronaldo

Un gol por parte de Hungría a minutos del final del partido contra Portugal (2-2) empañó la noche de récord de Cristiano Ronaldo en una cita en la que las ‘quinas’ rozaron el pase al Mundial que se celebrará el próximo año en México, Canadá y Estados Unidos.

En un encuentro disputado en el estadio José Alvalade, en Lisboa, la selección lusa comenzó con una elevada posesión de la bola, aunque los acercamientos a la portería contraria fueron constantes para ambos equipos. En esa lucha fueron los húngaros quienes inauguraron el marcador en el minuto 8, después de que Attila Szalai anotara el primer tanto después de un saque de esquina de Szoboszlai.

Tras ese gol llegaron más intentos de los portugueses para conseguir el empate, que lo lograron finalmente a través de Cristiano Ronaldo en el minuto 22 tras un pase de Nélson Semedo, ex jugador del FC Barcelona. Este tanto fue el número 40 del madeirense en fase de clasificación para un Mundial, rompiendo un nuevo récord en esta categoría a nivel global.

El resto del primer tiempo transcurrió con más intentos para establecer la ventaja, un esfuerzo que se saldó con un segundo gol, también de Cristiano Ronaldo. Este se produjo tras un pase de Nuno Mendes, del Paris Saint-Germain del técnico asturiano Luis Enrique, en el minuto 3 del tiempo de descuento y a pocos segundos de que el árbitro, el serbio Srdjan Jovanović, señalizara el fin de la primera parte.

En la segunda parte en la que los portugueses intentaron seguir dominando el juego, los goles se hicieron de rogar, aunque, recién entrados Francisco Conceição, del Juventus FC, y el ex del Atlético de Madrid João Félix casi logran aumentar su ventaja. En el minuto 72, Szalai casi logra el empate, pero, por fortuna para los portugueses, acabó con un choque contra el poste.

Los vítores y silbidos, contantes a lo largo del encuentro, cobraron especial fuerza cuando, en el minuto 77, Cristiano Ronaldo se intercambió por Gonçalo Ramos, del París Saint-Germain FC. Pese a que parecía que la victoria estaba sellada, con varios intentos sin éxito por parte de los húngaros para lograr el empate, Szoboszlai logró colarse entre la defensa portuguesa con un último gol en el primer minuto del tiempo de descuento de la segunda parte.

Portugal, que venció el pasado sábado a Irlanda (1-0), va la cabeza del grupo F, que comparte con Hungría, Armenia e Irlanda, en la eliminatoria para el Mundial que se celebrará el próximo año en México, Canadá y Estados Unidos.