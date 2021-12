Las críticas a Leo Messi en Francia no cesan. El futbolista no termina de acoplarse a su nuevo equipo y eso le ha convertido en el centro de todas las críticas a causa de su pobre rendimiento en estos primeros meses. Pese a haber ganado su séptimo Balón de Oro los franceses no han sido benévolos con la estrella del PSG y han arremetido contra él por su actuación en los últimos encuentros, siendo el último frente al Niza el que ha hecho rebosar el vaso.

«Balón de Oro y partido de plomo», así se titula el artículo que le ha dedicado L’Equipe al crack argentino después de empatar a cero contra el Niza en el Parque de los Príncipes. Leo mostró su premio a la afición parisino, sin embargo la fiesta no pudo ser completa. Messi era el gran protagonista de la noche, todas las miradas apuntaban a él tras hacer historia, todos querían disfrutar de su magia pero no estuvo muy acertado y eso desató, de nuevo, las críticas.

«Demasiado lento», «juega siempre en el mismo ritmo», juzga el citado medio francés. Por desgracia para Leo no es la primera vez que tiene que leer este tipo de enjuiciamientos, ya que su rendimiento en el terreno de juego no está siendo al nivel que se esperaba. La realidad es que el ex del Barcelona no termina de amoldarse al esquema de Pochettino, le está costando arrancar en este inicio de temporada y suma sólo 4 goles y 3 asistencias en 11 partidos.

El año pasado fue el mejor del Barcelona y de Argentina en la Copa América, lo cual le ha llevado a ganar su séptimo Balón de Oro. No obstante, hacer historia no le exime de nuevas críticas. En París han hecho una apuesta muy grande para ganar la Champions esta temporada y tienen muchas esperanzas puestas en Messi para lograrlo, aunque de momento no termina de encajar.