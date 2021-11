Leo Messi recibió este lunes su séptimo Balón de Oro en París. El argentino se coronó como el mejor jugador de la temporada pasada y desde Adidas, la marca deportiva que viste al futbolista del PSG, han querido rendirle su particular homenaje en la capital francesa. Han colocado siete cabras de oro a los pies de la Torre Eiffel en honor a los siete balones de oro.

La cabra simboliza al mejor de todos los tiempos, más conocido por sus siglas en inglés GOAT (Greatest Of All Times). El animal suele ser utilizado en el ámbito futbolístico para mencionar al mejor jugador de todos los tiempos. En este caso Adidas ha querido homenajear a su gran estrella después de coronarse por séptima vez como mejor jugador de la última campaña, esta vez como futbolista del PSG, y lo ha hecho en uno de los lugares más emblemáticos de París.

Leo Messi, the Greatest Of All Time.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/ixcEL9apBZ

