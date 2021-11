Cristiano Ronaldo se aleja de forma casi definitiva de Lionel Messi en la lucha por ser el jugador con más títulos del Balón de Oro de la historia. El galardón, entregado al argentino con polémica por sus escasas credenciales para convertirse en el mejor futbolista del año 2021, se convierte en el séptimo en su cuenta particular por los cinco de un Ronaldo que a sus 36 años no contará con muchas oportunidades de alzarse como ganador.

Messi suma el galardón de 2021 a los conquistados en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Premiado este lunes en el Teatro Châtelet de París, el actual futbolista del PSG cuenta ya con siete Balones de Oro y se desmarca de su gran rival en la carrera que ambos mantienen en varios ámbitos en un constante desafío a la historia.

El Balón de Oro de 2021 mantiene una importante dosis de polémica ya que las conquistas de Messi en el año natural se reducen, a título colectivo, a la Copa del Rey con el Barcelona y la Copa América con Argentina, además del premio Pichichi como máximo goleador de la Liga Santander. En su debe, sin embargo, está un nuevo naufragio del Barça en la Champions, el tercer puesto en la competición doméstica y el rendimiento desde su llegada al Paris Saint-Germain, lejos de lo esperado en un –ya– siete veces ganador del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo, por su parte, no entró en la terna de finalistas de la edición de 2021 del Balón de Oro y explotó contra el editor de France Football, Pascal Ferré, con un comunicado compartido en las redes sociales en el que explica también por qué no acudiría a la gala. «Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado France Football y el Balón de Oro. Y volvió a mentir hoy, justificando mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir», afirmó el futbolista del Manchester United.