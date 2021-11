El mundo del fútbol es un clamor contra la elección de Leo Messi como Balón de Oro 2021. Los corresponsales de France Football pusieron el preciado galardón en las manos del argentino por séptima vez, pero los protagonistas principales en el juego, que son los futbolistas, no entienden esta elección y son varios los que han puesto de manifiesto su asombro ante tal votación. Nadie duda que Messi sea uno de los mejores de siempre pero está elección chirría teniendo en cuenta que el actual jugador del PSG ni siquiera tocó los cuartos de final de la Champions League.

Uno de los primeros en saltar a la palestra para criticar el Balón de Oro a Messi fue Iker Casillas, que puso de manifiesto su descontento a través de las redes sociales. La leyenda del Real Madrid y la selección española dejó claro que «cada vez cuesta más creer en esto de los premios del fútbol». «Para mi, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. ¡No es tan difícil puñeta! ¡Lo hacen difícil otros!», aseveró el portero que tampoco pudo levantar el trofeo pese a ser vital en el Mundial conquistado por España en Sudáfrica.

Minutos después de que Leo Messi recogiera su séptimo Balón de Oro, la prensa alemana manifestó su descontento tildando de «escándalo» lo sucedido en París. Bild se refirió al resultado de la votación como «una elección escandalosa». Así lo califica el diario Bild, que se hace una pregunta retórica y muy clara al respecto: «¿Por qué lo vuelve a ganar Messi?», esgrimiendo argumentos para apoyar la candidatura de Robert Lewandowski.

Desde Alemania, Lothar Matthaüs, ganador del Balón de Oro en 1990, también manifestó su disconformidad. “Con todo el respeto que debo a Messi y a los otros grandes futbolistas nominados, ninguno de ellos tenía tantos méritos como Lewandowski. Honestamente, no entiendo nada”, afirmó en Sky.

El vestuario del Real Madrid estalla

Toni Kroos ha sido el último futbolista del Real Madrid en rajar contra la elección de Leo Messi como Balón de Oro 2021. «En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. Y en mi opinión, no es el caso en absoluto esta vez. En mi opinión, Benzema debería haber sido el número 1 si realmente se estuviera buscando al mejor jugador individual del año pasado, porque veo de cerca lo excepcional que es», apuntó Toni Kroos en el podcast Einfach mal luppen.

El alemán no fue el único, ya que incluso Lunin publicó en las redes sociales una imagen de Benzema tachando el cuatro y añadiendo un uno dejando claro que el ariete galo debería haber sido el ganador del trofeo que premia al mejor futbolista del año. Otros jugadores como Vinicius, Rodrygo o Luka Modric también mandaron un cariño al delantero madridista que finalmente fue cuarto en una votación que tiene indignado al mundo del fútbol.