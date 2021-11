Jamie Carragher, ex futbolista inglés, fue muy crítico con el tridente del París Saint Germain, especialmente con Leo Messi. Según el ex defensa, el conjunto parisino no tiene posibilidades de conquistar la Champions League esta temporada. “Nunca se ganará la Champions con Messi, está de paseo”, valoró. Además, no dudó en señalarle el camino a Mauricio Pochettino, quien en los últimos días ha sonado para el banquillo del Manchester United. «Pochettino tiene que salir del club. Si tiene la oportunidad de ir al Manchester United, me iría mañana mismo», comentó.

El París Saint Germain encajó su primera derrota en la Champions League ante el Manchester City (2-1), lo que le hizo despedirse de la primera plaza del grupo, aunque tiene asegurada su presencia en octavos de final. Kylian Mbappé se encargó de abrir el marcador, pero Sterling y Gabriel Jesús le dieron la vuelta al encuentro para dejar a buen recaudo los tres puntos. El tridente Mbappé, Neymar y Messi no fue suficiente para superar al equipo de Pep Guardiola y las críticas no tardaron en llegar.

Especialmente crítico fue Jamie Carragher, ex futbolista inglés y actual comentarista, quien no dudó en señalar a los tres astros del PSG como responsables de la derrota. Para el ex defensa, el equipo parisino no tiene opciones de conquistar la Champions League. «Nunca se ganará la Champions con Messi, está de paseo», dijo sobre el argentino. Carragher tildó a Messi, Neymar y Mbappé como «tres pasajeros».

«Digamos que los cuatro equipos que creo que pueden ganar la Champions League no llevan a un solo pasajero en el equipo. El PSG lleva tres, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar la Champions», aseguró Carragher. También cargó contra Kylian Mbappé. “Me frustra ver a Mbappe más que a otro. Casi puedo entender a Messi hasta cierto punto, tiene 34 años, pero Mbappe tiene 22 años, debería estar esprintando hacia atrás y volviendo a ayudar a sus compañeros contra un equipo top del Manchester City. Eso de andar por el campo no es para mí”, dijo.

Consejo a Pochettino

Para Carragher, Mauricio Pochettino debería hacer las maletas y poner rumbo al Manchester United, equipo para el que ha sonado en los últimos días después de que se comprometiera aún más la continuidad de Solskjaer en el banquillo de Old Trafford. El técnico del PSG admitió recientemente en una entrevista tener las manos atadas en su actual club y no tener libertad para poder aplicar su propia filosofía en el equipo, unas declaraciones que alimentaron la idea de que pudiese decantarse por un regreso a la Premier si se produce la llamada del Manchester United.

Para Carragher, la presencia del tridente en el PSG, lejos de ser una ayuda para Pochettino, constituye una traba a sus propias aspiraciones de hacerse con el título de la Champions League. «Pochettino tiene que salir del club. Si tiene la oportunidad de ir al Manchester United, me iría mañana mismo. Y es por culpa de sus tres estrellas», aseguró el inglés.