En una extensa entrevista con el diario galo L’Equipe, Mauricio Pochettino se ha sincerado sobre las exigencias que conllevan una plantilla plagada de estrellas como la del París Saint Germain con Neymar, Mbappé, Leo Messi, etc. El técnico hispano-argentino ha reconocido cómo es trabajar con las altas expectativas generadas y convivir con estrellas tan consagradas en un proyecto del que reconoce que tiene poco margen para incluir sus propias ideas. «Estamos aquí para desarrollar las ideas de PSG, no para desarrollar nuestras ideas», dijo.

El pasado verano, Mauricio Pochettino se convirtió en el entrenador más envidiado al poder contar con la oportunidad de dirigir en un mismo equipo a jugadores como Leo Messi, Kylian Mbappé, Neymar y compañía. Juntar a estas estrellas en el París Saint Germain elevó las expectativas del club parisino, dominador en la Ligue 1 y con la ambición de conquistar la Champions League. Sin embargo, en la práctica el equipo aún tiene que pulir muchos detalles y no está siendo tan demoledor como se esperaba.

De cómo es gestionar una plantilla plagada de estrellas y responder a las expectativas generadas en torno a ella ha hablado Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, en una entrevista con el diario galo L’Equipe. «Cuando el PSG viene a buscarte, es para que te adaptes a una estructura existente, a jugadores reclutados para conseguir lo que quiere el club. ¿Qué quiere el PSG? Es importante saber eso. El PSG quiere ganar. Ganar la Champions League, el Campeonato, la Copa, todos los partidos», explicó Pochettino.

«No vino a buscarnos para construir un proyecto, preguntándonos qué necesitábamos para desarrollar nuestras ideas, o qué nos gusta. Vinimos aquí para adaptarnos y ganar, con la estructura y las características de los jugadores que están ahí. Es muy diferente. Estamos aquí para desarrollar las ideas de PSG, no para desarrollar nuestras ideas», admitió el técnico, ex del Espanyol y Tottenham, entre otros.

De sus palabras se desliza cierta frustración, aspecto que niega. «No, no, no es frustrante. No quiero que esta idea se difunda. Es un gran desafío. La gente nos dice: «Oh, eso debe ser una tortura», pero no, no es una tortura. Tenemos el coraje, y también la humildad, de saber que si queremos triunfar tendremos que adaptarnos. También necesitamos algo de tiempo, que muchas veces no existe en el fútbol», aclaró Pochettino.

«Tenemos a los mejores, no es fácil»

Pochettino subraya que las altas expectativas generadas después de la llegada de grandes figuras el pasado verano son complicadas de hacer realidad, además de la dificultad de gestionar una plantilla con tantas estrellas. «Las expectativas nacidas este verano hacen que, incluso antes de empezar un partido, hay que ganar por 5-0. Y si después de diez minutos de juego aún no llevas 3-0, pfff … ¡qué decepción! Creo que esto es un error. La obligación no existe en el fútbol, el rival también tiene cualidades y sabe complicarte las cosas», apuntó.

«No debemos olvidar que tenemos en nuestras manos a los mejores jugadores del mundo, pero también a sus familias, sus círculos mediáticos, sus seguidores. No es fácil. La gente dice: tal jugador no se adapta, tal jugador sufre, tal jugador tiene problemas. ¿Y el personal? Y los demás empleados del club, ¿no tienen problemas? Pero tenemos obligaciones. Hay que encontrar un equilibrio, y eso también se aplica a los jugadores. El entorno a menudo hace que el jugador crea que sólo tiene derechos y no obligaciones. Cuando el equilibrio no es correcto, ahí es donde comienza a torcerse», valoró Pochettino.

Cuestionado sobre la falta de estilo del PSG, Pochettino aclara que él sí tiene un estilo propio como demostró en su paso por los banquillos de Espanyol, Southampton o Tottenham. «Somos un staff que tiene un estilo definido, una filosofía, ideas. Luego, la pregunta es cómo y cuándo puedes implementar lo que realmente te conviene. Y eso depende de los requisitos del club, como dijimos antes», insistió el técnico.

Además, Pochettino aseguró que «el ego no existe entre nosotros. A veces es una visión externa» y rechazó que tuviera problemas para sentar en el banquillo a jugadores como Mbappé, Neymar o Leo Messi. «No es una cuestión de ego. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo. Si no tienen ningún problema, ¿por qué quieres sacarlos? Incluso si no juegan como uno espera, con su talento, pueden ser decisivos en cualquier momento de un encuentro. Por eso el club hizo el esfuerzo económico para contratarlos. No puedes evaluar este tipo de jugadores como cualquier otro jugador» dijo.