Una de las pocas cosas que tiene clara el FC Barcelona de cara a este mercado invernal es los deberes que debe hacer antes de ponerse a pensar en los fichajes, sea Ferran Torres u otro. El límite salarial del club está copado de cara a nuevas inscripciones y deben hacer una fuerte reestructuración salarial, ya sea con un nuevo tijeretazo salarial o con las ansiadas salidas, especialmente de algunos de sus jugadores. Ofertas no van a faltar y desde la Premier League parecen tener la solución a sus problemas.

El Newcastle y el Chelsea entran con fuerza en el escenario culé con dos posibles salidas para futbolistas de su plantilla, Ousmane Dembélé y Sergiño Dest. Los magpies, nuevo rico de Inglaterra y que necesita reforzarse urgentemente en este próximo mercado, ha mantenido ya conversaciones con el agente del extremo francés ante las dudas que genera su renovación con el Barça. Por otro lado, los blues han tocado también a la puerta de Dest, que ha caído en importante en el equipo desde la llegada de Xavi y es considerado un activo prescindible por su valor de mercado.

El Barça en estos momentos no puede inscribir a ningún futbolista. Ya aseguraron voces autorizadas de la cúpula blaugrana que el club no tiene margen de maniobra actualmente para inscribir a Dani Alves, única alta hasta la fecha para este mercado invernal. Con la salida de Ronald Koeman y la llegada de Xavi Hernández y su cuerpo técnico se ocupó la poca masa salarial que restaba. Ahora las salidas son una prioridad para las nuevas incorporaciones que demanda el entrenador catalán y gran parte de la plantilla tiene el cartel de transferible ante una gran oferta.

En el caso de Dembélé es un jugador por el que están haciendo un gran esfuerzo tanto económico como verbal y psicológico para convencer al futbolista que están en el lugar y proyecto indicado. Deportivamente las cosas no van nada bien en Barcelona, los resultados no son los esperados semanas después de la llegada de Xavi. El rendimiento del francés, que parece haber superado sus problemas con las lesiones, está en duda en los últimos partidos por su escasa aportación. Sin embargo, sus capacidades no están fuera de duda y se prestan a su renovación.

El Newcastle tiene un gran potencial económico y tiene suficiente margen salarial en este mercado como para convencer al francés en términos económicos, mucho más de lo que están dispuestos a ofrecer en Barcelona. En el nuevo proyecto de las urracas encaja el extremo galo, un futbolista diferencial y que ayudaría de lleno en la situación actual del club inglés. Allí llegaría como estrella y con un sueldo acorde a ese rol. Los de Eddie Howe no parecen remontar el vuelo y necesitan altas para salir del pozo del descenso, donde están con sólo 10 puntos tras 18 jornadas, un único triunfo y siete empates.

Al otro lado está Dest, la venta que mejores beneficios puede dejar al Barça. El americano no ha terminado de encajar en la filosofía del club y está entre los candidatos para abandonar el Barça. Tiene varias alternativas en esa posición Xavi, sobre todo cuando pueda vestirse de corto Dani Alves, por lo que su salida no sería dolorosa en lo deportivo y sería muy gratificante en lo económico. El Chelsea, al igual que otros clubes como Manchester United o Bayern de Múnich, están al acecho.

En concreto el club blue estaría dispuesto a poner encima de la mesa unos 35 millones de euros por Dest según pública el rotativo británico Express. La cifra seduce y mucho a los intereses del Barça, con el que aumentaría su límite salarial y que dejaría paso a nuevas inscripciones con el sueldo que dejaría de abonar al americano. Sin duda, sería una operación redonda para los culés que dejan ir a un futbolista que no casa con lo que busca Xavi para el lateral y que permitiría traer y dar cabida a otros jugadores por petición del egarense, que quiere regalos navideños cuanto antes.