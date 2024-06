Los planes de futuro de Carlos Alcaraz: todo a la hierba… y a Londres

Carlos Alcaraz no hace paradas en su camino después de conquistar Roland Garros y ya tiene en el punto de mira su próxima misión. El tenista español se tomará apenas unos días de respiro para después abandonar, temporalmente, la tierra batida y centrarse en la temporada de hierba, tan emocionante como fugaz, pero en la que cuenta con dos títulos que defender. Alcaraz, a priori y salvo cambio en sus planes de futuro más inmediatos, viajará a Londres y disputará tanto Queen’s como la cita más simbólica y relevante sobre césped, Wimbledon.

A pesar de haber acumulado más de 20 horas de juego en competición en las dos últimas semanas, Carlos Alcaraz repite la fórmula de 2023, que tan buenos resultados le trajo, y competirá en el ATP 500 de Queen’s antes de disputar, una semana después de la finalización de esta competición, el torneo de Wimbledon, donde defiende el título de campeón conquistado en una final histórica frente a Novak Djokovic.

Queen’s empieza el 17 de junio, por lo que Alcaraz podrá recuperarse de las emociones y el cansancio físico y mental derivado de Roland Garros durante unos días, antes de emprender el camino a Londres y comenzar con los entrenamientos en las instalaciones anexas a un torneo que, si bien es de preparación y adaptación a la hierba, ya le vio ganar en 2023, demostrando que el idilio de Carlos con la superficie era total y adelantando lo que vendría semanas después en Wimbledon.

Alcaraz tendrá rivales duros en Queen’s, pero también la ventaja de acudir sin presión al torneo. Si bien es cierto que defiende los 500 puntos del campeón de la edición de 2023, el objetivo del tenista y su equipo es adaptarse a la hierba y sumar partidos de cara a la cita central, que está también en Londres, pero en las instalaciones del All England Club.

Será, por tanto, a partir del 1 de julio, cuando Carlos Alcaraz ponga realmente su 100% en un gran objetivo como conquistar por segunda vez uno de los Grand Slam de la temporada. En 2024, salvo sorpresa mayúscula, no estará Novak Djokovic, finalista el año pasado y siete veces campeón, por lo que Alcaraz tendrá la vitola de gran favorito, con permiso de lo que puedan hacer otros jugadores como Alexander Zverev, Daniil Medvedev o, por supuesto, el flamante número uno del ranking ATP, Jannik Sinner.

Alcaraz repite el ritual en Londres

Además de repetir el periplo en Londres, con el doblete de Queen’s y Wimbledon, Carlos Alcaraz también actuará de manera casi calcada a lo que hizo en 2023, y es que lo que funciona, no se debe tocar. Así las cosas, el entrenador del tenista de El Palmar en la primera cita, en el torneo ATP 500 de Queen’s, no será Juan Carlos Ferrero, quien contará con unos días de descanso, si no Samuel López, quien ya le acompañó la pasada temporada en esta instancia, así como también en el Open de Australia 2024.

Carlos, quien contará con el apoyo de su familia sobre todo durante el torneo de Wimbledon, incluidos sus hermanos pequeños que ya estarán de vacaciones escolares, apunta a alojarse en la misma residencia, una casa situada en el barrio de Wimbledon en la que pasará varias semanas, tal y como indicó el diario Marca. Todo en busca de conseguir de nuevo un resultado que le encumbre y vuelva a confirmar su consideración de leyenda del tenis… con sólo 21 años.