Pepe Castro esperó al árbitro en los vestuarios para recriminarle la expulsión de Ramos

La polémica estuvo servida en el encuentro entre la Real Sociedad y el Sevilla. El colegiado del partido, Miguel Ángel Ortiz Arias, expulsó a Sergio Ramos por roja directa tras consultar la acción en el VAR –aunque en un primer momento le sacó la segunda amarilla– y después le mostró la roja a Jesús Navas por sus protestas al asistente. Una decisión que indigno al conjunto hispalense y que llevó a Pepe Castro a esperar en el túnel de vestuarios al árbitro al término del partido.

Así lo recoge el acta del colegiado madrileño, que señaló que el presidente sevillista «se encontraba en el túnel de vestuarios esperándonos» y que «se dirigió al equipo arbitral a vos en grito», recriminándoles la tarjeta mostrada a Ramos. «Luego vosotros pedís respeto. Qué has ido a verla y todo. Eso no es roja, hombre. Que nos estamos jugando mucho, no sólo vosotros», habría dicho Pepe Castro al árbitro, según lo indica en el acta.

La polémica sucedió en el minuto 88 del encuentro, cuando Ortiz Arias mostró la segunda amarilla a Sergio Ramos por una falta en la frontal del área. Desde el VAR le llamaron para que revisara la acción, al considerar que era merecedora de roja directa. El colegiado accedió y, para incredulidad de Ramos, le mostró la roja.

La expulsión de Ramos indigno al Sevilla y fue entonces cuando Jesús Navas se ganó también la roja. El defensa, en medio de sus protestas, se giró hacia el asistente y se golpeó la cara en señal de desacuerdo. Ortiz Arias le vio y también le enseñó el camino a vestuarios antes de que acabara el encuentro, dejando a los andaluces con dos jugadores menos.

El Sevilla buscaba en esos momentos el empate de un partido que se le complicó mucho desde el inicio. Dmitrovic no acertaba a despejar un disparo de falta de Barrenetxea en los primeros minutos y Sadiq hacía el segundo antes del descanso. En-Nesyri recortaba distancias en los minutos finales, lo que llevó a los hispalenses a lanzarse en busca de un segundo tanto que empatara el partido.

Jesús Navas ha pedido perdón por la que ha sido la primera expulsión de su carrera. «Pido perdón a la afición y a mis compañeros. Es la primera vez que me ocurre, pero no volverá a pasar», ha señalado el capitán del Sevilla en sus redes sociales.

Pepe Castro bajó a esperar al árbitro

Al término del partido, Pepe Castro bajó desde el palco a los vestuarios, donde esperó al árbitro del encuentro y a su equipo para recriminarles la decisión tomada con Ramos. El presidente del Sevilla se encuentra en un momento delicado, dada la crisis deportiva e institucional que hay en el club sevillista.

Ahora, tras las palabras a Ortiz Arias, puede exponerse a una sanción. Ya fue castigado al inicio de la pasada temporada con 600 euros de multa por protestar a Del Cerro Grande un polémico penalti ante Osasuna. Ahora, la sanción podría ser mayor al ser reincidente.

Ortiz Arias, rodeado de polémica

No es la primera vez en la que Ortiz Arias se ve envuelto en polémicas de este tipo. El colegiado fue señalado por David López en un partido del Girona, que afirmó que faltaba el respeto a los jugadores. Desde el CTA desmintieron los hechos, tras haber comprobado supuestamente los audios del VAR del encuentro.