Pepe Castro explota contra el Barça por el ‘caso Negreira’: «Si han pagado a un árbitro es para algo»

Pepe Castro se ha pronunciado personalmente sobre el ‘caso Negreira’, criticando duramente al Barça. El presidente del Sevilla ha alzado la voz, después de negarse a estar en el palco de Montjuic en el partido que midió a ambos equipos y de que el Barcelona anunciara que rompe relaciones con los hispalenses al sentirse dolidos. El mandatario sevillista mostró su malestar y fue contundente al señalar que Laporta «no dio ninguna explicación» cuando compareció en la Liga ante el resto de clubes y que «si se ha pagado dinero a un árbitro, es para algo».

Castro atendió a los medios a la llegada del Sevilla a Eindhoven, donde se miden al PSV en la Champions League, y fue muy claro respecto a lo sucedido en los últimos días. Calificó como «muy muy grave que le paguen 7,5 millones a un árbitro en activo» y señaló que rechazan «esas prácticas». Además, Castro señaló que intentan «ser altavoz de la realidad» y que lo que ha hecho el Barça es algo «que perjudica al fútbol español en general».

A pesar de que el Barcelona se encuentra a la espera de juicio por corrupción continuada y cohecho, Pepe Castro tiene claro que «si se ha pagado a un árbitro, es para algo», algo que va en consonancia con lo que opina el juez del caso, el magistrado Joaquín Aguirre, que en sus conclusiones ha dejado claro que el Barça consiguió «los efectos arbitrales deseados» con el abono de más de siete millones de euros a Enríquez Negreira y su hijo.

Honor al presidente del @SevillaFC Pepe Castro. La frase: “Hay quién lo dice y hay otros que no” es lapidaria. Vídeo vía: @AlvarooSVQ

pic.twitter.com/401UTxj8yT

Castro condena los pagos del Barça

Pepe Castro ha revelado que a lo largo de estos días ha «recibido muchísimos apoyos de equipos de Primera y Segunda» y que, por parte del Sevilla «alzamos la voz sin temor a ningún tipo de consecuencia». Anima además a que el resto de clubes se pronuncien en contra de los actos realizados por el Barça, puesto que «está claro que esos pagos se han hecho» y que es algo que afecta a «la limpieza de la competición», algo contra lo que ha dicho que hay que luchar.

El Sevilla anunció que, debido al ‘caso Negreira’, no enviaría a ningún representante institucional ni al palco de Montjuic para el partido que les mediría al Barcelona, ni tampoco a la comida de directivas programada para ese mismo día. Desde el club entendían que por respeto a sus aficionados debían mostrar su intolerancia con los pagos realizados por el Barça al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Plantón del Sevilla al Barça

La noticia no sentó nada bien en Can Barça. Desde el club catalán la reacción fue mostrarse indignado por la decisión tomada por los hispalenses y anunciar que rompían cualquier tipo de relación con la entidad sevillana. Pedían, además, respeto por el proceso judicial abierto y por la presunción de inocencia del club, a pesar de que lo que está demostrado es que el Barcelona pagó más de siete millones de euros a Enríquez Negreira.

Pepe Castro, por contra, se ha mantenido firme en la postura tomada el pasado viernes y ha dejado claro que desde el Barcelona aún no han dado ninguna explicación por lo sucedido: «Laporta dice que fue a la Liga y explicó todo. Fue a la Liga y no dijo nada, sólo que eran inocentes. No dio ninguna explicación. Alzamos la voz ahora y lo volveremos a hacer ahora, sin temor a ningún tipo de consecuencia. Si se ha pagado dinero a un árbitro, es para algo. Eso es una realidad. Luego, el juez que diga lo que sea».