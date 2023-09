Guardiola resta importancia al ‘caso Negreira’: «El Barça ganó porque fue mejor que sus rivales»

Pep Guardiola se ha pronunciado sobre el ‘caso Negreira’ después de que el Barcelona haya sido imputado por cohecho. El técnico catalán defendió a ultranza a su ex equipo y quiso quitarle hierro al asunto cuando le preguntaron por el tema en la previa del partido del Manchester City contra el Wolverhampton. El técnico catalán aseguró que «el Barça ganó porque fue mejor que sus rivales», y no por ayudas arbitrales.

El juez instructor que investiga el ‘caso Negreira’, Joaquín Aguirre, concluyó previamente que el Barcelona logró «los efectos arbitrales deseados» con los pagos más de siete millones de euros que realizó a las empresas de Negreira y su hijo durante 18 años. No obstante, Guardiola defendió que el cuadro azulgrana fue justo vencedor. «Lo sé porque yo estuve en el Barça», explicó el preparador del Manchester City en la previa del encuentro.

Sin embargo, el auto del juez sostiene que los pagos del Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) constituyen un delito de cohecho. En el auto al que tuvo acceso OKDIARIO, Joaquín Aguirre, titular del Juzagdo que investiga el caso Negreira dicta que «en el caso de José María Enríquez Negreira se le atribuye un delito continuado de cohecho pasivo en concepto de autor y en el de Javier Enríquez Romero otro delito continuado de cohecho pasivo en concepto de cooperador necesario».

Este es el mayor escándalo en la historia reciente del fútbol español. La noticia ha traspasado fronteras y, por ello, los medios británicos preguntaron a Pep Guardiola por el ‘caso Negreira’ tras conocerse la imputación del club catalán: «Estoy seguro de que el Barça ha ganado, y para ganar en España lo tienes que hacer mucho mejor que el resto, porque ha sido mejor que sus rivales».

Guardiola pide prudencia

«Estoy convencido porque yo estuve allí. Cuando ganamos fuimos mejores. Y cuando no lo eres, pierdes», añadió el técnico del Manchester City en rueda de prensa defendiendo en todo momento la inocencia del Barça y pidiendo prudencia ante el proceso judicial que se está llevando a cabo. Pep recordó el caso de su actual club, cuando les acusaron de saltarse el fair play financiero.

La UEFA investigó al vigente campeón de Europa por presuntas irregularidades financieras. Finalmente, el TAS falló a su favor y todo quedó en una sanción económica, aunque ahora están siendo investigados por la Premier League. «A nosotros también se nos acusó de hacer las cosas mal. Hay que dejar que la justicia siga su proceso».

Por último, Guardiola defendió la inocencia de su ex equipo, con el que logró el primer sextete de su carrera, e insistió en que el club azulgrana nunca ha pagado a un árbitro para obtener mejores resultados a nivel deportivo. «Por lo que he escuchado, aunque estoy fuera del club y de Barcelona, el Barça realmente no pagó a un árbitro para ser favorecido en sus resultados. Yo no lo he visto, así que prefiero esperar antes de expresar una opinión», concluyó el ex entrenador y ex jugador azulgrana.