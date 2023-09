La UEFA tiene luz verde para expulsar al Barcelona de sus competiciones: hay 10 precedentes por soborno

La UEFA ya tiene luz verde para expulsar al Barcelona de sus competiciones tras el auto del juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que investiga el caso Negreira, donde afirma que el club azulgrana consiguió «los efectos arbitrales deseados» con los pagos de más de 7 millones de euros a Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 18 años. Hay 10 precedentes que hacen pensar que el Barça será sancionado por la UEFA.

Cabe recordar que aunque la UEFA decidió el pasado mes de julio no sancionar al Barcelona por el caso Negreira, la máxima organización del fútbol europeo avisó en su comunicado que se reservaba una futura decisión «sobre la admisión/exclusión de las competiciones de clubes de la UEFA. El Barcelona tiene la obligación de mantener informados del avance de las investigaciones en curso de forma proactiva y de facilitar todos los documentos e información que soliciten». La UEFA admitió al Barça en sus competiciones para esta temporada de forma provisional, pero ahora puede estudiar el caso nuevamente y sancionar a la entidad azulgrana.

«El delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos», afirma de manera contundente el auto del juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que investiga el caso Negreira.

Con esas contundentes aseveraciones del juez, donde afirma que el Barcelona cometió un delito de soborno, el código disciplinario de la UEFA dice en su artículo 72 que «los delitos que impliquen amaño de partidos, fraude, soborno o corrupción no están sujetos a estos límites de tiempo». Es decir, para la UEFA, la infracción cometida por el Barcelona no prescribe. Por lo tanto, puede sancionar al club culé. No como la Liga, como se ha lamentado Javier Tebas en múltiples ocasiones.

Además, en el artículo 26 de su código disciplinario, la UEFA afirma que podrán suspenderse todas las medidas disciplinarias a excepción de varios casos. Uno de ellos afirma que es el de «medidas disciplinarias relacionadas con amaño de partidos, fraude, soborno o corrupción».

La UEFA sancionó a otros equipos antes que al Barcelona

De esta manera, todos los caminos llevan a que la UEFA tiene ya luz verde para poder sancionar al Barcelona tras las últimas afirmaciones del juez que investiga el caso Negreira. Más si cabe cuando se encuentran hasta 10 precedentes de clubes que fueron sancionados por la máxima organización del fútbol europeo por corrupción o cohecho.

La UEFA es un organismo privado y no necesita una sentencia firme para poder sancionar a los clubes que participan en sus competiciones si lo cree oportuno y piensa que puede afectar a su reputación. Ese sería el caso del Barcelona si atendemos a los precedentes de clubes sancionados a lo largo de la historia.

El Calciopoli, el más conocido

Uno de los casos más conocidos de corrupción en el fútbol fue el Calciopoli en Italia. La bomba saltó poco antes del inicio del Mundial de Alemania en el año 2006. Unas escuchas telefónicas destaparon una gran red de corrupción en el fútbol italiano que implicaba, principalmente, al entonces secretario general de la Juventus, Luciano Moggi. El directivo de la Juve le pedía al designador arbitral que le asignaran «árbitros favorables». El club turinés no fue el único involucrado. Fiorentina, Lazio y Milan también estaban dentro del entramado. Todos fueron sancionados

En Turquía, Fenerbahce y Besiktas fueron sancionados por amaños de partidos en el año 2013. La UEFA dejó fuera de sus competiciones a ambos clubes durante dos años por considerar probadas sus actividades de amaños de partidos, poniendo el foco en la final de Copa de Turquía en 2011.

En la temporada 93/94, el Oympique de Marsella no jugó la Supercopa de Europa ni la Champions por comprar un partido de Ligue 1 frente al Valenciennes pagando dinero a dos de sus jugadores para dejarse ganar. También hubo casos de sanciones en Macedonia y Albania. En el año 2009, la UEFA sancionó ocho años al FK Pobeda de Macedonia por «incumplir los principios de integridad y deportividad con arreglo al artículo 5 del reglamento disciplinario de la UEFA por manipular el resultado de un partido». Lo mismo le ocurrió al club albanés KF Skënderbeu, cuya sanción fue de 10 años por amaño de partidos en 2018.

El caso del Anderlecht, sancionado 13 años después

Otro de los precedentes es el del Anderlecht. En este caso, el TAS le terminó dando la razón al club belga un año después de la sanción. Pero el precedente que puede afectar al Barcelona es que la sanción de la UEFA se produjo 13 años después de la infracción. En la Copa de la UEFA de 1984, el Anderlecht, supuestamente, sobornó al árbitro español José Emilio Guruceta en la semifinal contra el Nottingham. La sanción llegó en 1998 por «razones éticas y morales por los hechos de 1983 y 1984 relativos al soborno de árbitros». Y como curiosidad final, el juez de línea de aquel partido fue Enríquez Negreira.