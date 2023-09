Xavi contradice al juez del ‘caso Negreira’: «Nunca he tenido la sensación de beneficio arbitral»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación en la previa del partido de este viernes ante el Sevilla. Una previa que desde primera hora de la mañana de este jueves está marcada por la imputación por cohecho al conjunto azulgrana en el caso Negreira. El técnico español habló de este asunto y de otros muchos más que rodean a la actualidad del equipo.

«Queremos volver a la victoria. Nos enfrentamos al campeón de la Europa League. Rocoso, físico, tiene las cosas claras con Mendilibar al frente. Directo, vertical. Necesitamos a la afición y regresar a las buenas sensaciones y victorias», comenzaba diciendo Xavi sobre su rival de este viernes en la Liga.

Sobre Lamine Yamal, Xavi quiso mantener la calma con el joven extremo: «Tiene 16 años y en tramos del partido, se nota. En los esfuerzos, un tema físico. Tenemos que protegerle en minutos, dependiendo del rival… Es un chico feliz, le gusta el fútbol, le veo muy bien, está disfrutando. Le protegemos más por la cuestión física».

También fue preguntado sobre los problemas defensivos que viene arrastrando el equipo en los últimos partidos: «Tenemos que estar más concentrados. Cuando analizamos por qué no ganamos en Mallorca se habla de la defensa de cinco. Generamos seis ocasiones de gol clarísimas. Falló la cuestión defensiva. No es solo el portero. Es la presión tras pérdida y otros conceptos. En ataque hemos mejorado, pero debemos recuperar el nivel defensivo del curso pasado».

Xavi reiteró en la importancia de ganar ante el Sevilla: «Es clave ganar, para tener más moral y confianza. En esta casa, un empate es una alarma. No jugamos mal, pero lo analizamos. Todo lo que sea ganar y con buen juego, será bien recibido».

Luego, Xavi comparó a Lamine Yamal con Leo Messi y la gestión que se llevó con el argentino cuando irrumpió con la camiseta del Barça: «Es un buen ejemplo. Tuvo lesiones en sus primeras temporadas. Tenemos que ir con cuidado y cautela, pero sabiendo que nos puede ayudar en muchas situaciones y partidos de la temporada».

Girona líder

«Además de los cedidos, estamos muy satisfechos de Eric y Pablo. Tiene mucho mérito, es espectacular. No es sorpresa, llevan muchos años haciéndolo bien. Bajaron a Segunda y no cambiaron el modelo. No es casualidad. Es un proyecto a largo plazo, con paciencia. Mucho mérito, muchísimo».

Sobre las rotaciones: «Entendemos que el físico es importante y hay que proteger a los futbolistas. No empatas en Mallorca por las rotaciones. Son súpernecesarias».

«Tengo la sensación de que, muchas veces, no coincido con el análisis de la gente. Es respetable. Pero yo lo analizo de puertas adentro. No pierdo el tiempo viendo qué sensaciones hay fuera», comentó sobre las sensaciones que le dejan los partidos.

Caso Negreira

«Ya sabéis mi opinión del ‘caso Negreira’. Si tiráis de hemeroteca, la sabréis. Nunca he tenido la opinión de que los árbitros nos hayan beneficiado. La semana que viene saldrá otra noticia, en 15 días otra… Tengo otras preocupaciones», comentó sobre la noticia de la imputación al Barcelona de un delito de cohecho.

El técnico, por otro lado, tampoco quiso hablar sobre los videos de Real Madrid TV: «No voy a opinar de Real Madrid Televisión. ¿Qué voy a decir? Somos el Barça».

Respecto al calendario: «Trabajamos en vídeo y trabajo analítico. Hoy es día de recuperación, el segundo día es de cansancio. Las rotaciones son necesarias y trabajar es complicado. Tenemos herramientas para preparar el siguiente encuentro».