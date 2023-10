Sale a la luz el origen del conflicto entre David López y el árbitro Ortiz Arias

El partido entre el Girona y el Almería desató una polémica que trascendió hasta la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros al concluir los 90 minutos. En el descanso, David López, jugador del equipo catalán, habló para los micrófonos de DAZN y llevó a cabo una de las mayores acusaciones que se recuerdan sobre un árbitro en los últimos meses. Pero, ¿cuál pudo ser el desencadenante del conflicto entre jugador y colegiado?

Antes del encuentro, Ortiz Arias, árbitro encargado de dirigir el encuentro entre el Girona y el Almería, mostraba su enfado con David López en el túnel de vestuarios por querer jugar con un anillo. Las cámaras de televisión de Gol lo captaron todo. «David, es que… Con un anillo venía», le dice enfadado a sus asistentes antes de saltar al terreno de juego. «No, no es que siempre es lo mismo. Encima me dice que no lleva nada, lo peor de todo es que me toma el pelo. Es lo que más me enfada», continúa el árbitro madrileño. «Ahora antes de empezar le revisas», le espeta a uno de sus linieres para que revise al jugador en el pasamanos.

Ante esta indignación, los jugadores del Girona le piden a Ortiz Arias que se relaje: «Yo estoy calmado, pero sabéis que no podéis llevar cosas y encima me toma el palo».

Y después, en el descanso vino la ‘rajada’ de David López sobre el árbitro: «Respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia… Estoy seguro de que todos los jugadores de Primera División estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil». Pero la periodista no sabía a quién se refería y le preguntaba sobre ello: «El árbitro Miguel Ángel (Ortiz Arias). Los jugadores de Primera ya le conocemos»

«Es un tema que va más en lo humano que en lo profesional. Estamos todos trabajando, siempre puedes decir una palabra más allá, pero no faltar el respeto, no insultar… estamos todos en el mismo barco», zanjó el futbolista del Girona.

El CTA lo desmiente

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) se ha pronunciado sobre las acusaciones de David López a Ortiz Arias. El jugador señaló al descanso del partido entre el Girona y el Almería –en el que su equipo ganaba por 3-2 tras remontar– las «faltas de respeto» e «insultos» del colegiado, algo que «todos los jugadores de Primera División» sabían. Ahora, desde el CTA no han dudado en desmentir esas acusaciones, tras escuchar las grabaciones del VAR. «Solo le advierte de que si continúa con ese comportamiento se verá obligado a mostrarle la segunda amonestación», aseguran, además de instar al futbolista a «una rectificación pública».

Míchel, el técnico del Girona, solicitó que se escucharan esos audios en los que, según el entrenador y la versión del defensa blanquirrojo, deberían aparecer reflejados los insultos del árbitro hacia el futbolista. Sin embargo, la versión del colectivo arbitral es totalmente contraria. En un comunicado han indicado que «Miguel Ángel Ortiz Arias, en ningún momento insulta o falta al respeto al jugador».