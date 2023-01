El peor momento de la mujer de Alves: «He perdido los pilares de mi vida»

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, atraviesa por uno de los peores momentos de su vida. El ingreso en prisión de su marido se ha sumado al reciente fallecimiento de su madre hace apenas una semana. Ante estos momentos tan complicados que está viviendo, la modelo española se ha pronunciado en redes sociales.

«Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido» comienza diciendo la mujer del lateral brasileño.

«He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias», añadió la modelo. Dani Alves ingresó en prisión el pasado viernes acusado de agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Joana salió en su defensa de su marido antes de que la jueza decretara prisión provisional sin fianza para el ya ex jugador de Pumas.

De hecho, el conjunto mexicano no tardó en rescindir el contrato del ex del Barça después de que ingresara en la prisión de Brians 1 (Barcelona). «Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Dani Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente: el Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir, con causa justificada, el contrato laboral con el jugador de Daniel Alves a partir de este día», comunicó el club mexicano.