Xavi, sobre Dani Alves: «Estoy en estado de ‘shock’»

Xavi Hernández ha reconocido que no da crédito al ingreso en presión del futbolista Dani Alves, que fue su compañero de plantilla durante muchos años y al que también tuvo a sus órdenes la temporada pasada, ya con una relación de entrenador y jugador. El entrenador del Barcelona se ha mostrado prudente y se ha remitido a lo que diga la justicia para esclarecer la supuesta violación de la que una mujer acusa al brasileño.

«La verdad es que es difícil comentar una situación así. Me encuentro como todo el mundo, sorprendido, impactado y un poco en estado de ‘shock’. Conociendo a Dani eso es lo primero que me viene a la cabeza. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, nosotros no podemos entrar. En cuanto a Dani me sabe muy mal con él. Estoy sorprendido e impactado por cómo fue él con nosotros», opinó Xavi en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Getafe.

Xavi y Alves fueron dos piezas básicas del Barcelona más glorioso de su historia, con Pep Guardiola al mando. El ex centrocampista ya colgó las botas hace tiempo, mientras que el lateral todavía sigue en activo, aunque se ha quedado sin equipo después de que el Pumas mexicano haya la rescisión del contrato tras su ingreso una prisión de Barcelona.

El pasado mes de agosto, durante la disputa del Trofeo Joan Gamper, Xavi y Alves se fundieron en un emotivo abrazo sobre el césped coincidiendo con el homenaje que todo el Camp Nou brindó al brasileño, muy querido entre la afición culé. De esta forma, ambos demostraron su buena sintonía a pesar de que el técnico decidió no renovar su contrato para la presente temporada, lo que puso fin a la segunda etapa del lateral en el club azulgrana.