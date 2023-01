La ministra de Igualdad, Irene Montero ha hecho pública una reacción sorprendente a la detención de Dani Alves. Ha asegurado que «sea quien sea el presunto agresor, la Ley Solo Sí es Sí protege a todas las mujeres» sobre una imagen del ex futbolista del Barcelona encarcelado por la presunta violación de una joven en una discoteca. No deja de ser sorprendente esta afirmación, porque de ella se desprende que la detención de Dani Alves obedece a la existencia de su denostada ley del sólo sí es sí. Como si antes de su vigencia, por ejemplo, no se produjeran detenciones de agresores sexuales o violadores. Un sinsentido, no cabe duda. La reacción de Montero se produce, además, el día que 39 violadores han visto rebajadas sus penas por la ley del sólo sí es sí.

Sea quien sea el presunto agresor, la Ley Solo Sí es Sí protege a todas las mujeres. Asesoramiento jurídico y asistencia psicológica pongan o no denuncia. También podéis llamar al 016. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del Estado. pic.twitter.com/I2R6G5gIkj — Irene Montero (@IreneMontero) January 20, 2023

La ministra Irene Montero ha asegurado en sus redes sociales este viernes que «las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del Estado» y ha recordado el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género (016), donde se ofrece «asesoramiento jurídico y asistencia psicológica pongan o no denuncia». «Sea quien sea el presunto agresor, la ley protege a todas las mujeres», ha apuntado la titular de Igualdad en un mensaje

Dani Alves ha ingresado en la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), este viernes sobre las 18.20 horas después de que la juez que lo investiga lo enviase a prisión provisional por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton.

El Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona ha decretado prisión provisional sin fianza para el exfutbolista este mismo viernes, en consonancia con la petición de medida cautelar que ha hecho la Fiscalía cuando el jugador ha pasado a disposición judicial.

Por la mañana, Alves ha declarado en la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Les Corts, donde ha quedado detenido, y luego ha sido llevado por la policía catalana a la Ciutat de la Justicia para pasar a disposición judicial. Los hechos sucedieron la noche del 30 de diciembre en la discoteca de Barcelona, donde el futbolista presuntamente agredió sexualmente a la joven de 23 años. En el momento de la presunta agresión, la chica avisó a la discoteca y los responsables del local contactaron con los Mossos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Clínic de Barcelona.