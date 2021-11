Pedri González fue uno de los grandes protagonistas de la gala que France Football organizó para entregar el Balón de Oro. El joven futbolista canario se hizo con el Trofeo Kopa y quedó en el 24º puesto entre los 30 mejores jugadores del mundo, pero lo que realmente llamó la atención fue su humilde discurso y su homenaje a los afectados por el volcán de La Palma en un acto en el que había tantas miradas puestas alrededor del mundo.

«Hace poco cumplí 19 años y recibir este premio es la mejor manera de celebrarlo al lado de los mejores jugadores del mundo». Así arrancó Pedri su discurso en el teatro del Chatelet francés. «Agradecer al Barça, a los jugadores, a los entrenadores y, sobre todo, a los capitanes, que me hicieron la estancia más fácil, como Leo, que está aquí, gracias por lo que me ayudaste», continuó el ex futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas.

«Le quiero dedicar el premio a mi familia porque están día a día apoyándome y dándome consejos», añadió el centrocampista del Barça que continúa recuperándose de su lesión. «Dar una mención especial a la isla de La Palma, que lo están pasando mal y todo el apoyo que le demos será bienvenido», concluyó un Pedri que no quiso olvidarse en un momento tan importante para él de los afectados por el volcán de la isla bonita. Además, hace unas semanas cedió unas botas que utilizó en la Unión Deportiva para que se subastaran, alcanzado la cifra de 400 euros, cantidad que fue a parar al Cabildo de la isla bonita.

Estas palabras de apoyo a sus compatriotas canarios que están sufriendo los efectos devastadores del volcán han generado un gran revuelo positivo rindiéndose a los pies de Pedri. Desde que debutó con Las Palmas con 16 años hasta ahora que, con 19 recién cumplidos, está entre los 30 mejores futbolistas del mundo el centrocampista canario ha hecho un alarde de humildad y cercanía que ha transmitido en cada ocasión que ha tenido, como hace unas semanas que se paró a firmar autógrafos a sus seguidores y su hermano -que vive con él en la Ciudad Condal- pidió a los miembros de seguridad que dejaran pasar a más.

La grandeza se demuestra en los momentos importantes. Y este de 🍌 @Pedri recordando a los afectados por el volcán de La Palma al recibir el #TrofeoKopa sin duda le hace aún más grande. ¡Bravo! 👏#TodosConLaPalmahttps://t.co/Jz3ALBxLZv — Plátano de Canarias (@platanosiempre) November 30, 2021

