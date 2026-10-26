Pascal Ferrer, ex presidente del Balón de Oro: «Dejaba clasificaciones falsas por la redacción y eso me divertía»

Saber el ganador del Balón de Oro siempre es algo que quiere saber todo el mundo antes de tiempo. El morbo de saber el nombre a horas de que se desvele en la gala hace que muchos hagan sus conspiraciones y teorías por adelantarse a lo que ocurra en Londres. Sin embargo, esta edición ha conseguido que exista un total secretismo y discreción durante semanas para evitar filtraciones. El ex director de France Football, Pascal Ferré, ha confesado cómo se vive la tensión y su polémica tradición con sus empleados para sembrar el caos.

«Es un juego del gato y el ratín. Hay pequeños trucos, pequeñas artimañas. La mía consistía en dejar clasificaciones falsas por ahí en la redacción para alimentar las redes sociales. Me hacía verlas reaparecer. Ese era uno de mis pequeños trucos». Es más, insistió en cómo cambió todo a raíz de que se filtrase en 2024 cuando Rodri era el ganador por delante de Vinicius: «Desde 2024, los ganadores ya no son informados de su destino antes de la ceremonia y todos reciben el mismo trato. Cuando lleguen al recinto de Londres, nadie podrá levantar los brazos antes que los demás porque desconocen quién es el ganador».

«Cambiamos las reglas tras los reinados de Messi y Ronaldo. Para mantener el secreto con mayor facilidad, se decidió mantener el nombre del ganador en secreto hasta el final. Hice muchos amigos nuevos durante el periodo de votación. Un secreto bien guardado es aquel que se comparte con menor cantidad de gente posible. Desde el momento en que ni siquiera los ganadores lo saben. Me parece un poco más fácil mantener el secreto», dijo en RMC Sport.

Según avisó, no más de cinco personas conocían el nombre del ganador el domingo por la mañana. Para el propio director de France Football, supuso un reto muy exigente que prueba el temor que existe en cada edición para dejar toda la emoción en Londres.