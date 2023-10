Özil y Arda Turan apoyan a Palestina y siguen los pasos de Benzema

El mundo del deporte se posiciona en la guerra entre Israel y Hamás. Özil y Arda Turan son dos de los últimas figuras relacionadas con el mundo del fútbol que han mostrado públicamente su apoyo al pueblo palestino en pleno conflicto en Gaza. Ambos ex futbolistas han publicado sendos mensajes a través de sus redes sociales, donde tienen miles y miles de seguidores, generando una importante polémica al igual que ocurrió con las publicaciones de otros como Benzema o Mazraoui.

«Israel está matando civiles, niños inocentes. El mundo entero debería unirse y alzar la voz contra este cruel acto. Quien no reaccione hoy, será responsable. La humanidad no puede vivir con este dolor, con esta brutalidad. Israel detenga el crimen contra la humanidad», escribió Arda Turan en una storie de su cuenta de Instagram.

Por su parte, Özil no fue tan directo acusando a Israel, pero su mensaje también es de apoyo al pueblo palestino: «¿Puede haber alguna razón en este mundo para lanzar bombas cada día, cada hora sobre seres humanos inocentes y especialmente sobre niños pequeños para matarlos? ¡Definitivamente no! Esto es una pesadilla. ¿Dónde está la humanidad, gente?».

Son ya muchos los jugadores que han mostrado su apoyo a Palestina: Benzema (Al-Ittihad), Diakhaby (Valencia), Ziyech (Galatasaray), Elneny (Arsenal), Ahmed Abdel Kader (Al Ahly), Musa Al-Taamari (Montpellier), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Aliou Dieng (Al Ahly) o Mazraoui (Bayern Munich).

El que más ruido ha generado es Benzema, pues el Gobierno de Francia acusa al ex madridista de tener «vínculos notorios» con los Hermanos Musulmanes, una organización considerada como terrorista en territorio galo. Gérald Darmanin, ministro del Interior de Macron, ha opinado sobre la posición del futbolista en la guerra entre Israel y Hamás después de que el pasado domingo mandara un mensaje de apoyo al pueblo de Gaza. El ariete se ha defendido públicamente, mientras que Valérie Boyer, senadora de Les Républicains (antigua formación política de Nicolás Sarkozy), ha reclamado que se tomen medidas duras y represalias contra el actual futbolista del Al-Ittihad, pidiendo que se le retire la nacionalidad francesa y el Balón de Oro.

Mazraoui también ha dado mucho que hablar. El Bayern de Múnich aseguró este lunes que «contactó inmediatamente» con el defensa marroquí tras el revuelo causado por sus mensajes en las redes sociales favor de los palestinos y que a su vuelta del parón hablará de forma privada con el jugador. El club bávaro recordó que «todos, incluidos todos los empleados y todos los jugadores, saben qué valores defiende el Bayern». «Ya los hemos expresado pública e inequívocamente directamente después del ataque terrorista contra Israel. Nos preocupamos por nuestros amigos de Israel y estamos a su lado. Al mismo tiempo, esperamos una coexistencia pacífica de todos los pueblos de Oriente Próximo».

Can there be any reason in this world to drop bombs every day, every hour on innocent human beings and especially on young children to kill them!? Definitely nooot!!! This is such a nightmare – Where is humanity, people? 💔🇵🇸 #FreePalestine

