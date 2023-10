Piden en Alemania la expulsión de Mazraoui del Bayern de Munich por apoyar a Palestina

La guerra entre Israel y Hamás está llegando a todos los rincones del planeta. Más de una semana después de los terroríficos ataques del grupo terrorista sobre el país presidido por Benjamin Netatanyahu, son multitud de futbolistas los que se han manifestado hacia un bando u otro. Uno de ellos fue el lateral del Bayern de Munich, Noussair Mazraoui que se decantó a favor de Palestina. Por ello, un político alemán ha pedido que le echen del conjunto bávaro y del país.

Mazraoui publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Palestina en el que deseaba una «victoria de Palestina» junto a la bandera del territorio. Esto despertó las críticas, lo que le obligó a rectificar a las pocas horas.

«En primer lugar, me gustaría decir que es realmente decepcionante tener que explicar lo que defiendo. Hay una situación en la que miles de personas inocentes están siendo asesinadas. Mi posición es que trabajaré por la paz y la justicia en este mundo. Esto significa que siempre estaré en contra de todo tipo de terrorismo, odio y violencia. Y eso es algo que siempre apoyaré», decía en redes sociales el futbolista marroquí.

Por ello, el diputado alemán Johannes Steineiger pidió en sus redes sociales al Bayern que le apartará de sus labores como jugador del equipo ya que en sus inicios, el club bávaro estuvo presidido por un dirigente judío: «El club de Kurt Landauer, que era denominado peyorativamente por los nazis el club de los judíos, no puede pasar por alto esto. Además el estado debe usar las responsabilidades que tiene para expulsarlo de Alemania».

Pero el lío no queda ahí. El tercer portero de la primera plantilla del Bayern de Munich, Daniel Peretz, se posicionó completamente al contrario de su compañero. El guardameta, nacido en Israel criticaba también en redes sociales los atroces crímenes perpetrados por Hamás al pueblo israelí: «Esto es solo una fracción de las atrocidades y monstruosidades cometidas por Hamás».

Críticas a Benzema

Pero este no es un caso aislado en el mundo del fútbol. Este domingo, Dudu Aouate, ex portero de Racing, Deportivo o Mallorca entre otros y de origen israelí, insultó a Benzema después de que el ex del Real Madrid encendiera las redes sociales con un mensaje en apoyo a Palestina. Este cruce de declaraciones generó una gran polémica.

«Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños», escribió Karim Benzema en un mensaje que desató una gran polémica a través de las redes sociales.

El mensaje de Karim Benzema se encontró con la respuesta de un Dudú Aouate que quiso responder al ex del Real Madrid hasta en cinco idiomas. El ex portero del Racing, Deportivo de la Coruña y Mallorca, que es de origen israelí, dejó muy clara su posición con un claro mensaje. «Eres un hijo de puta», escribió el ex portero a través de su perfil oficial de las redes sociales.