Una senadora francesa pide la retirada de la nacionalidad y el Balón de Oro a Benzema

Continúa la polémica con Benzema en Francia. Si en la noche de este martes era el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, el que acusaba al futbolista del Al-Ittihad de tener «vínculos notorios» con los Hermanos Musulmanes, una organización considerada como terrorista en territorio francés, ahora ha sido turno de Valérie Boyer, senadora de Les Républicains. La ministra francesa ha solicitado duras medidas para el futbolista en caso de ser ciertas tales afirmaciones.

La senadora francesa ha solicitado a través de un comunicado de prensa que se lleven a cabo duras medidas contra Benzema si dichas acusaciones son ciertas por parte del Ministro de Interior. La senadora pide que se retire al jugador la nacionalidad francesa y el Balón de Oro que ganó el año pasado.

«Si las declaraciones del Ministro del Interior son ciertas, debemos considerar sanciones contra Karim Benzema. Una sanción inicialmente simbólica sería retirarle el Balón de Oro. Por último, debemos solicitar la pérdida de la nacionalidad. No podemos aceptar que una doble nacionalizado francés, conocido internacionalmente, pueda deshonrar e incluso traicionar a su país de esta manera», explica la senadora francesa sobre el lío con Benzema.

Los Hermanos Musulmanes es una organización islámica considerada terrorista en Francia y que fue creada en Egipto en 1928 siendo esta la más antigua del mundo árabe y musulmán.

Estas declaraciones llegan dos días después del meunsaje de apoyo de Benzema a la Franja de Gaza, en plena guerra entre Israel y Palestina. «Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños», publicó el ex delantero del Real Madrid a través de sus redes sociales. Un mensaje que suscitó gran polémica sufriendo grandes críticas por ello.

La primera de ellas fue de Dudú Aouate, el ex portero de nacionalidad israelí que militó en Deportivo de la Coruña, Racing o Mallorca, entre otros. El también ex director deportivo del club balear insultó al ex del Real Madrid hasta en cinco idiomas después de su mensaje de apoyo al pueblo de Gaza. «Eres un hijo de puta», escribió el portero en su perfil oficial de las redes sociales.

Doctrina de la organización

Los Hermanos Musulmanes es una organización creada en 1929 en Egipto y está considerada uno de los grupos más influyentes en el mundo árabe. Su ideario nació en su día como una resistencia al colonialismo británico y está considerado como una alternativa a la cultura materialista e individualista de Occidente. Su fin último es extender las leyes y principios islámicos contenidos en el Corán y en la Sunna a todos los ámbitos de la vida -personal, social, político, económico y cultural- de modo gradual y pacífico.

Uno de los principios básicos de los Hermanos Musulmanes es buscar los califatos islámicos en distintos países y unificarlos. Fueron uno de los responsables del grupo terrorista Hamás, autor del atentado que ha iniciado una guerra con Israel.