Ni Lewandowski ni Pedri: estos son los líderes del vestuario del Barça

Ni Lewandowski, ni Pedri, ni Lamine Yamal, los líderes del vestuario del Barça esta temporada son Raphinha y Ronald Araujo. Así lo ha definido el canterano culé Pau Cubarsí, uno de habituales en el once de Hansi Flick pese a su juventud. El central solamente tuvo elogios hacia sus compañeros, a los que puso en un pedestal, sobre todo al brasileño, al que también fijó como el mayor candidato al Balón de Oro esta temporada.

El central catalán vive en la cresta de la ola desde que debutó con el Barça la pasada temporada. Su rendimiento fue excepcional desde primera hora y ha sabido mantener el ritmo y seguir creciendo, llamado la atención de todos y poniéndoselo difícil a Hansi Flick cuando ha ido recuperamdo efectivos en la zaga, sobre todo tras la vuelta al grupo de Ronald Araujo, uno de los que considera líderes del vestuario.

«Los líderes del vestuario del Barça son Araujo y Raphinha», aseguraba Cubarsí, que no coloca en la terna de líderes a hombres como Robert Lewandowski, con la trayectoria más dilatada de todo el vestuario pero al que puede frenar la barrera del idioma; a Pedri, sin duda timón dentro del terreno de juego pero al que, por su personalidad, las dotes de mando quizá le quedan grandes; o a Lamine Yamal, la sensación de este Barça que todavía tiene mucho camino por delante para ser líder dentro y fuera del campo.

Tanto Ronald Araujo como Raphinha comparten personalidad, dos tipos fuertes, con carácter, de los que no se amilanan en los campos más exigentes, que siempre dan la cara. Es posiblemente por esto por lo que Cubarsí lo tuvo claro al afirmar quiénes eran los líderes del vestuario en su entrevista de El Partidazo de la Cadena COPE.

A Raphinha lo ve Balón de Oro

Pero tampoco tuvo dudas en determinar quién es, dentro de la plantilla culé, su máximo candidato al Balón de Oro. Cubarsí no duda a la hora de responder, afirmando que «ahora mismo, por cómo está yendo la temporada, se lo daría a Raphinha». El central, al que une una gran amistad con Lamine Yamal, es cuestionado por si éste no se pondrá mosca al oír su respuesta, a lo que responde con más contundencia: «No, Lamine me entiende. Lamine diría Raphina también. Es que este año está a tope».

Mucho más cauto se mostró Pau Cubarsí a la hora de hablar de la Champions League y esa ambición que sí mostró estos días Lamine Yamal, que apostó rápido como claros favoritos. El central, como con su juego, es contemplativo, espera el momento, y es ahí donde se nota su demarcación: «Estamos en cuartos con los ocho mejores y todos somos favoritos». Define como «espectáculo» una hipotética final entre Barça y Real Madrid y no se amilana: «Para el espectáculo, te diría que es la mejor final de Champions; para la gente que le gusta el fútbol, pues es la mejor. Y para nosotros, te diría que venga el que venga; porque si estamos en la final, es porque podemos optar a ello y que venga el que venga».